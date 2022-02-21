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В Германии заговорили о конфискации элитной недвижимости Назарбаева. Все детали скандала

В Германии заговорили о конфискации элитной недвижимости Назарбаева. Все детали скандала

Немецкий депутат Ландтага Баден-Вюртемберг от Социал-демократической партии (СДПГ) Йонас Вебер требует конфискации элитной недвижимости в Баден-Бадене, принадлежащей семье экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Соответствующее письмо он направил премьер-министру этой земли Винфриду Кречману.

Накануне издание опубликовало расследования, в котором говорится о том, что зять и средняя дочь Назарбаева – Динара и Тимур Кулибаевы, – а также связанные с ними фирмы имеют в Баден-Бадене и вокрестностях этого курортного города недвижимость общей стоимостью более ста миллионов евро.

Покупалась элитная недвижимость в течение 10 лет, по большей части в период пребывания Назарбаева в должности президента Казахстана.

Вебер указал земельному правительству, что годы правления экс-президента отличились коррупцией и авторитаризмом. Поэтому, как отметил политик, правительство Баден-Вюртемберга «не может сидеть, сложа руки».

Он также подчеркнул, что конфисковать недвижимость семьи Назарбаева можно, как минимум, из-за того, что в их числе есть достопримечательность национального значения. В частности, исторический замок-отель Бюлергё неподалеку от Баден-Бадена, который принадлежит Тимуру Кулибаеву и его жене, дочери Назарбаева Динаре.

Согласно закону, если владельцы не вкладывают деньги в модернизацию, то памятник архитектуры подлежит конфискации. А гостиница закрыта уже более 10 лет.

Напомним, Нурсултан Назарбаев через принадлежащие ему благотворительные фонды якобы владеет активами на миллиарды долларов. Это отели, фабрики, банки, самолет и другое имущество.

Кроме того, дочь Назарбаева 41-летняя Алия оказалась владелицей роскошного самолета и особняка в Лондоне (Великобритания). Эти покупки женщина сделала после того, как вывела из страны в офшоры 220 миллионов фунтов стерлингов (298,7 млрд долларов) личного состояния.

Протесты в Казахстане начались 2 января в 110-тысячном городе Жанаозен на западе страны. Людей возмутило «новогоднее» подорожание сжиженного газа. Демонстранты добились снижения цен, однако протесты разгорелись с еще большей силой. К 4 января демонстрации охватили и другие города: Алматы, Уральск, Актобе, Тараз, Шимкент, Кокшетау, первые акции солидарности попытались провести в Нур-Султане.

18 января Назарбаев впервые после массовых протестов по всей стране выступил с публичным обращением. Он заявил, что не покидал пределы страны, а также рассказал, как ему удалось улучшить жизнь казахстанцев во время президентства.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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