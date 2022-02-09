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Я ніх*ра не зрозуміла, – росіянка осоромилася під час інтерв'ю BBC на Олімпіаді

Я ніх*ра не зрозуміла, – росіянка осоромилася під час інтервю BBC на Олімпіаді

Збірна ОКР виграла командний турнір з фігурного катання на Олімпійських іграх. Срібні медалі виборола команда США, бронзові дісталася Японії.

Росіяни зганьбилися з англійською мовою на Іграх

Збірна ОКР після свого виступу дала інтерв'ю телеканалу BBC. Російські фігуристи зганьбилися незнанням англійської мови, а також нецензурною лексикою в ефірі.

Журналістка запитала в представниці Росії Анастасії Мішиної англійською мовою про те, як вона почувається після падіння.

Проте росіянка не зрозуміла запитання та кумедно осоромилася.

Я ніх*ра не зрозуміла,
– сказала представниця Росії.

Відео інтерв'ю росіян 18+:

 

У цьому ж інтерв'ю росіянин Микита Кацалапов не одразу зміг перекласти вираз "член команди". Але зрештою дав раду з перекладом.

Як виступила збірна України

  • Збірна України посіла 10-те місце у командному турнірі з фігурного катання.
  • Найвище судді оцінили виступ Анастасії Шаботової.
  • 16-й фігуристці вдалося успішно виконати коротку програму та заробити 62.49 бала. Таким чином вона посіла 7-ме місце та здобула 4 очки для команди.
  • Збірна України за свій виступ заробила 8 балів.
  • Іван Шмуратко кваліфікувався до довільної програми. У короткій програмі 20-річний киянин посів 22-ге місце.

Источник: sport.24tv.ua/

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Темы: скандал

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