У літаку з Єгипту до Харкова здоровань-пасажир курив і вередував: "Викидати нах*й, на висоті..."

Прийшли, а можна сказати і навіть "прилетіли" новини "повітряного" характеру просто з рейсу літака компанії Azur air, який прямував з Єгипту до Харкова. На борту даного лайнера сталася НП, один з пасажирів курив у салоні і поводився неадекватно.

Про це стало відомо завдяки новій публікації Telegram-каналу "Харків 1654".

Єгипет-Харків літак Azur air, скріншот: YouTube

За інформацією журналістів, на нього надходили скарги від пасажирів, Стюардеса робила неодноразово зауваження, проте чоловік на них жодним чином не реагував.

Також, по тому короткому відрізку, що є в мережі, можна зрозуміти, що і сусідня пасажирка не хотіла сидіти поруч з чоловіком, а дівчина просто стояла поруч.

Також автори публікації запитали у користувачів мережі, як в таких ситуаціях варто чинити.

Ось, що пишуть люди: "В сенсі, як чинити? Скаргу стюардесі, нагадати що куріння заборонено в літаку.", "Взагалі по прильоту таких приймають", "А друге неадекватне це знімала, і кричала матом на весь салон при тих же дітях", "Викидати нах*й", "Дивно за маски вперед ногами виносять, а тут нічого зробити не можуть", "А куди його винести на висоті 11000?", "Є ж якийсь відсік, в багажний наприклад відправити".

Коментарі до публікації, скріншот: Telegram

Источник: kharkiv.znaj.ua/

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