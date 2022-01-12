Отель в Таиланде потребовал извинений и $90 тысяч у туристки за негативный отзыв в интернете

Отель Ozone Hotel Khao Yai в Таиланде решил судиться с отдыхающей, которая оставила о заведении негативный интернет-отзыв. Руководство гостиницы настаивает на том, что речь идет о клевете, за что туристке грозит штраф в размере 90 тыс. долларов (почти 2,5 млн гривен).

Как передает Vice, женщина по фамилии Кхинг выразила недовольство своим номером премиум-класса, написав об этом на сайте для бронирования путешествий Agoda.com. Это произошло 19 декабря 2021 года.

Она считает, что цена за номер оказалась неоправданно дорогой, так как в комнатах было грязно. Сервис в гостинице туристка назвала недоброжелательным и "бесполезным". В то же время путешественница заявила, что вид из окна номера ей понравился. Она поставила компании 6 из 10 баллов.

После этого Ozone подал на свою клиентку в суд, воспользовавшись местным законом о распространении порочащих сведений. Руководство отеля захотело, чтобы Кхинг удалила свой комментарий, а также подала опровержение и извинилась перед отелем в пяти тайских газетах. Если туристка откажется, ей грозит немаленький штраф.

При этом на сайте Agoda.com представители Ozone ответили на отзыв Кхинг, оставив короткое сообщение с извинениями.

Эксперты отмечают, что таиландские компании часто используют закон о диффамации (клевете), чтобы бороться с критикой в свой адрес.

За распространение порочащих сведений введена уголовная ответственность. Санкция закона предусматривает даже лишение свободы до 2 лет, а если комментарии оскорбительны для монархии – до 15 лет.

Источник: news.obozrevatel.com/

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