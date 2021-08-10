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Скандал с Владимиром Талашко — 75-актера и преподавателя в КНУТКТ обвинили в харассменте

Скандал с Владимиром Талашко — 75-актера и преподавателя в КНУТКТ обвинили в харассменте

Легенду советского и украинского кино, звезду фильма «в Бой идут одни старики», 75-летнего Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах к абитуриенткам и студенткам Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, где актер является преподавателем и профессором.

Кинокритик и сценарист Богдан Панкрухин (псевдоним Богдан Ирвин) собрал истории девушек, которые якобы стали жертвами Талашко. Полную статью с историями он разместил у себя в Facebook.

Отмечается, что 75-летний актер делает подобные вещи уже на протяжении 20 лет и работает практически по одной схеме.

По словам девушек, Талашко под разными предлогами приглашал к себе домой, где предлагал выпить, а потом начинал фотографировать их голых, приводил в спальню и приставал, склонял к интиму.

«Талашко достал фотоаппарат и предложил меня пофотографировать, сказал, что это его хобби, что он всех фотографирует. Здесь и началось это: «А вот здесь приспустите, здесь снимите». Так он меня раздел по пояс, а потом начал ко мне приставать. Я была просто шокирована, не знала, что мне вообще делать в этой ситуации, как все остановить и бежать из этой квартиры… я не поняла, как мы оказались в спальне, я уже лежала на кровати, а он меня целовал. В тот момент я вспомнила девушку из нашего коллектива, постоянно делала вид, что теряет сознание«, — вспоминает Юлия Бирзул, которая на тот момент поступала в университет КНУТКТ.

Тогда перепуганный актер ее отпустил, но в университет после пережитого она не вступала. Похожая ситуация произошла с Викторией Муштей.

«Благодарю девушек, которые нашли в себе смелость рассказать мне свои истории. Без них материала бы не было. А Талашко надеюсь ближайшее время уволят из Карпенко-Карого», — написал Панкрухин в Инстаграме.

В комментариях к публикации некоторые написали, что подобные слухи об известном артисте ходили, но пользователи все же поделились на два лагеря.

Скандал с Владимиром Талашко — 75-актера и преподавателя в КНУТКТ обвинили в харассменте

Большинство выражают возмущение обнародованным фактам.

Скандал с Владимиром Талашко — 75-актера и преподавателя в КНУТКТ обвинили в харассменте

Скандал с Владимиром Талашко — 75-актера и преподавателя в КНУТКТ обвинили в харассменте

Скандал с Владимиром Талашко — 75-актера и преподавателя в КНУТКТ обвинили в харассменте

Скандал с Владимиром Талашко — 75-актера и преподавателя в КНУТКТ обвинили в харассменте

Скандал с Владимиром Талашко — 75-актера и преподавателя в КНУТКТ обвинили в харассменте


Источник:  Новости Ю

 

Новости портала «Весь Харьков»

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