"Нелегке рішення": расистський скандал з Вупі Голдберг отримав продовження

Голлівудська кіноактриса і телеведуча Вупі Голдберг була відсторонена від участі в ток-шоу The View. Причиною став її образливий коментар про Голокост.

Про це, з посиланням на президента АВС Кіма Годвіна повідомив Hollywood Rеporter. Рішення було прийнято, незважаючи на публічні вибачення зірки.

"З цього моменту я відсторонюю Вупі Голдберг на два тижні за її некоректні і образливі коментарі. Хоча Вупі вибачилася, я попросив її подумати про наслідки своїх коментарів", - заявив Годвін.

Глава телеканалу підкреслив, що позиція Голдбер не відповідає політиці ABC. Компанія повністю солідарна з єврейськими колегами та друзями, сім'ями та громадами.

Источник: novyny.live/

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