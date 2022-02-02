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"Нелегке рішення": расистський скандал з Вупі Голдберг отримав продовження
Голлівудська кіноактриса і телеведуча Вупі Голдберг була відсторонена від участі в ток-шоу The View. Причиною став її образливий коментар про Голокост.
Про це, з посиланням на президента АВС Кіма Годвіна повідомив Hollywood Rеporter. Рішення було прийнято, незважаючи на публічні вибачення зірки.
"З цього моменту я відсторонюю Вупі Голдберг на два тижні за її некоректні і образливі коментарі. Хоча Вупі вибачилася, я попросив її подумати про наслідки своїх коментарів", - заявив Годвін.
Глава телеканалу підкреслив, що позиція Голдбер не відповідає політиці ABC. Компанія повністю солідарна з єврейськими колегами та друзями, сім'ями та громадами.
Источник: novyny.live/
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