Lufthansa продовжує здійснювати рейси в Україну

Найбільший німецький авіаперевізник, Lufthansa, продовжує здійснювати регулярні рейси в міста України.

Про це в компанії повідомили кореспонденту Укрінформу.

«Наразі Lufthansa Group продовжує обслуговувати свої напрямки в Україні. Це також відповідає оцінці національних та міжнародних органів влади», - заявили в компанії.

Представник пресслужби додав при цьому, що безпека пасажирів і членів екіпажу завжди є головним пріоритетом Lufthansa, отже компанія продовжує уважно стежити за ситуацією.

Рейси Lufthansa Group в Україну виконують авіакомпанії Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines і Eurowings. Пункти призначення: Київ (рейси здійснюють усі перевізники); Львів (Lufthansa та Austrian Airlines); Одеса (Austrian Airlines). Загалом виконується 47 рейсів на тиждень.

У пресслужбі Міністерства транспорту ФРН пояснили, що уважно слідкують за ситуацією та перебувають у постійному контакті з усіма зацікавленими сторонами, включаючи авіаперевізників у тому, що стосується питань безпеки цивільного повітряного руху.

Речник МЗС ФРН Крістофер Бургер, відповідаючи на запитання про доцільність попередження громадянам ФРН залишити Україну, згадав слова глави МЗС Анналени Бербок, що ситуація останніми тижнями та днями поступово загострювалася і було досягнуто моменту, коли в міністерстві стали вважати за необхідне попередити громадян ФРН про можливість воєнних дій і запропонувати їм повернутися в Німеччину. Він також запевнив, що Берлін уважно слідкує за ситуацією та сприймає її як надзвичайно серйозну, адже Росія розмістила у безпосередній близькості до України важкі озброєння і понад 100 тисяч солдатів, а в Білорусі ще 30 тисяч проводять навчання. «За нашою оцінкою, це представляє для України дуже конкретну загрозу», - заявив дипломат.

Повідомлення спецслужб про імовірний напад, який може статися ближчими днями, у Берліні не коментують принципово.

Нагадаємо, канцлер ФРН Олаф Шольц проводить наразі у Києві переговори з Президентом України.

Источник: www.ukrinform.ua/

Новости портала «Весь Харьков»