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Как выглядят жены олигархов, которых не променяли на любовниц. Фото

Как выглядят жены олигархов, которых не променяли на любовниц. Фото

Существует стереотипное мнение, будто олигархи чуть ли не каждый сезон начинают крутить новые романы. Да, такое случается нередко, но есть исключения. Есть богачи, которым удалось найти "родную душу" и с которой они готовы верно прожить всю свою жизнь.

OBOZREVATEL подготовил подборку историй, доказывающих, что любовь на долгие годы существует не только в обычных семьях, но и богатых и даже самых богатых людей мира. Эти мужчины не променяли жен на молодых любовниц.

  • Мукеш Амбани и Нита Амбани

Ните, учительнице и социологу по образованию, удалось влюбить в себя Мукеша Амбани, индийского бизнесмена и самого богатого человека в Индии (по версии журнала "Форбс" 2008 года), еще во время первой их встречи. Они недолго встречались, а в 1985 году решили узаконить отношения. С тех пор олигарх не переставал задаривать избранницу ценными подарками. Однажды он подарил жене огромный лайнер, в котором есть бар, душ, игровая комната, комната отдыха, музыкальный и видеозал, а также кабинет в офисном стиле.

Сейчас пара уже 36 лет в браке, у них родилось трое детей. Пока Мукеш занимается развитием компании Reliance Industries Ltd., его жена Нита уделяет время благотворительности.

Мукеш Амбани и Нита Амбани поженились в 1985 году.

  • Бернар Арно и Элен Мерсье

Канадская пианистка Элен Мерсье и Бернар Арно, генеральный директор Louis Vuitton Moet Hennessy, поженились в 1991 году. Мужчина вспоминает о первой встрече с будущей женой так: "Я сразу понял, что это та женщина, с которой хочу провести всю свою жизнь". Девушка сначала холодно относилась к Бернару, даже несмотря на его состояние. Ее сердце растопила игра Арно на фортепиано. Олигарх и подумать не мог, что не финансы, а его умение играть на музыкальном инструменте поможет поразить любимую. Сейчас пара счастлива в браке и воспитывает троих детей.

Бернар Арно и Элен Мерсье справили свадьбу в 1991 году.

  • Уоррен Баффет и Астрид Менкс

В 2006 году американский предприниматель и один из крупнейших в мире инвесторов Уоррен Баффет узаконил свои отношения с Астрид Менкс. До этого пара была вместе в течение 29 лет. Познакомились они в кафе, где девушка работала официанткой. Начали встречаться не сразу. Сначала у них завязалась крепкая дружба, которая со временем переросла в любовь на долгие годы.

Уоррен Баффет и Астрид Менкс поженились в 2006 году.

  • Стефан Перссон и Каролин Дениз Перссон

Стефан Перссон, 74-летний председатель совета директоров и крупнейший акционер компании H&M, выбрал в жены младшую на два года Каролин Дениз Перссон. Доподлинно неизвестно, когда пара узаконила отношения, но в браке уже давно. Будущих супругов сблизило ведение бизнеса. Избранница Стефана работала именно в H&M, поэтому часто дискутировала с ним о том, как развивать компанию.

Стефан Перссон и Каролин Дениз Перссон сблизило ведение бизнеса.

  • Майкл Делл и Сьюзен Делл

Майкл Делл, основатель и руководитель компании Dell, познакомился со своей будущей супругой Сьюзен в 1988 году. Тогда она работала модным дизайнером и занималась недвижимостью. Через год после встречаний пара узаконила отношения, а в этом году отпразднует 33-летие свадьбы. У Майкла и его избранницы родилось четверо детей, но Сьюзен до сих пор в отличной форме, поскольку систематически находит время на занятие фитнесом.

Майкл Делл и Сьюзен Делл справили свадьбу в 1989 году.

Источник: news.obozrevatel.com/

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Темы: олигархи

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