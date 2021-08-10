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Билл Гейтс опустился в списке миллиардеров после развода

Билл Гейтс опустился в списке миллиардеров после развода

С мая инвестиционная компания Cascade Investment, созданная миллиардером, передала его бывшей супруге около 5,6 миллиарда долларов.

Основатель корпорации Microsoft, миллиардер Билл Гейтс опустился с четвертого места на пятое в рейтинге богатейших людей планеты после развода с супругой Мелиндой. Сейчас его состояние оценивается в129,6 миллиарда долларов, сообщает в понедельник, 9 августа, Forbes.

По данным издания, теперь четвертую позицию занимает создатель Facebook Марк Цукерберг (130,3 миллиарда долларов).

Как известно, бракоразводный процесс четы Гейтс, который начался в мае этого года,может войти в историю как самый дорогостоящий -инвестиционная компания Cascade Investment, созданная Биллом Гейтсом, сразу после разводапередала акции фирмы Deere&Co Мелинде на сумму 3,2 миллиарда долларов.

Кроме того, пишет Forbes, на прошлой неделе Cascade Investment перевела бывшей супруге еще 2,4 миллиарда. Однако СМИ допускают, что это не все активы, которые перешли к Мелинде после расторжения брака.

Напомним, 4 мая супруги Гейтс после 27 лет супружеской жизни заявили о разводе. Вскоре после этого сразу несколько авторитетных изданий написали, что одной из причин расторжения этого брака стали связи Гейтса с филантропом Джеффри Эпштейном, которого признали виновным в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: олигархи

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