Працював у McDonald's і займався бальними танцями: ким був Безос до того, як став мільярдером

Джефф Безос відсвяткував свій 58-й День народження 12 січня 2022 року. Нині відомий мільярдер і один з найбагатших людей світу є особою для обговорення міжнародних ЗМІ, зокрема у прив'язці до його компаній Amazon та Blue Origin.

Втім далеко не всі знають, яким був шлях багатія до всесвітньої слави та мільярдних статків. Чим займався Джефф Безос до того, як став одним з найбагатших людей світу – далі у матеріалі.

Сім'я Джеффа Безоса

Матір Безоса Джекі була ще тінейджеркою, коли завагітніла і народила Джеффа у 1964 році. Вона щойно вийшла заміж за кубинського іммігранта Мігеля Безоса, котрий одразу ж всиновив немовля. Про те, що Мігель не є його рідним батьком, Джефф дізнався лише у віці 10 років.

Коли Джеффу виповнилось 4, його матір заборонила біологічному батьку навідувати сина. На той час чоловік працював у цирку. Через кілька десятків років він дав інтерв'ю американським ЗМІ, не маючи найменшого уявлення, ким став його біологічний син.

Повне ім'я нинішнього мільярдера при народженні було Джеффрі Престон Джорґенсен. Він не контактував з біологічним батьком протягом усього життя.

Джефф Безос з вітчимом Мігелем Безосом / Фото Getty Images

Дитинство і перша робота

З 4 до 16 років Безос проводив кожне літо на ранчо своїх бабусі та дідуся у Техасі, де займався ремонтом вітряних млинів і кастрацією биків. Його дідусь, Престон Гізе, був великим джерелом натхнення для Джеффа і допоміг розпалити пристрасть до інтелектуальних ігор і занять. У 2010 році Безос наголосив, що саме дідусь навчив його істині: "важче бути добрим, ніж розумним".

У шкільні роки Безос уже заявляв учителям, що "майбутнє людства – не на планеті Земля". У дитинстві він хотів стати не космонавтом, а саме космічним підприємцем. У більш свідомому віці Безос влаштувався на роботу у McDonald's. Тоді разом зі своєю дівчиною він заснував "Інститут мрії" – 10-денний табір для дітей, куди вдалось записати 6 бажаючих.

Освіта, перші стартапи і бальні танці

Неймовірна жага Безоса до нових знань привела його до Прінстонського університету. Тут він вивчав комп'ютерні науки. Після закінчення вишу Джефф відмовився від пропозицій роботи на Intel і Bell Labs, щоб приєднатися до команди стартапу Fitel.

Згодом молодий Безос влаштувався на роботу у фонд D.E. Shaw, де всього через чотири роки став старшим віцепрезидентом компанії.

Паралельно Джефф брав уроки бальних танців. Він вважав, що таким чином зможе привабити дівчат. Нині мільярдер зізнається, що мислив про побачення з дівчатами так само аналітично, як і про бізнес-стратегії.

Одруження

У 1993 році Безос одружився з тоді ще науковою співробітницею D.E. Shaw, а нині письменницею і благодійницею Маккензі Скотт (дівоче прізвище – Таттл). Разом вони заснували благодійний фонд.

Джефф Безос з ексдружиною Маккензі Скотт / Фото Getty Images

Зверніть увагу! Пара розлучилась через 26 років спільного життя, у 2019 році. Ексдружина Безоса вдруге вийшла заміж за вчителя школи Лейксайд Дена Джуетта у 2021 році.

Amazon і Blue Origin

Про цей етап біографії Джеффа Безоса знають чи не всі. У 1994 році амбіції підприємця взяли верх, і багатій вирішив створити власний стартап, покинувши посаду у D.E. Shaw.

Тоді Amazon задумувався як винятково онлайн-магазин книг. Маркетплейс стартував у маленькому гаражі, що обігрівався буржуйкою. У перший місяць після запуску Amazon вже продавав книги по всім 50 штатам і у 45 країн. 15 травня 1997 року компанія стала публічною.

Заснування Blue Origin дозволило Безосу втілити дитячі мрії стати космічним підприємцем. У 2015 році вона стала однією з перших комерційних компаній, що успішно запустили багаторазову ракету. 20 липня 2021 року космічний корабель компанії New Shepard здійснив свій перший комерційний політ. Джефф Безос, звісно ж, став членом екіпажу.

Безос здійснив дитячу мрію стати космічним підприємцем / Фото Getty Images

Нині, у віці 58 років, статки Джеффа Безоса оцінюють у 191,3 мільярда доларів. Мільярдер посідає 3 сходинку у рейтингу найбагатших людей світу.

Источник: business.24tv.ua/

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