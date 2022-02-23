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Маєте різне лібідо з партнером? Дієві поради, як покращити інтимні стосунки

Маєте різне лібідо з партнером? Дієві поради, як покращити інтимні стосунки

Часто закохані після солодкого періоду стосунків натрапляють на перші перешкоди. Однією з них може стати різне лібідо в партнерів. Ця проблема нерідко шкодить стосункам і призводить до незадоволеності й непроговорених образ. 

Як тоді вирішити конфлікт інтересів, щоб не образити партнера? На це питання радо відповіла авторка книги Жіночі справи. Про гармонію гормонів, секс і контрацепцію, кандидатка медичних наук Наталія Сіліна.

Говорити

Якщо одному партнеру достатньо одного разу інтиму на тиждень, а інший хоче близького контакту чи не щодня, найкраще — сісти та обговорити потреби кожного. 

Інколи партнер почуває внутрішню тривогу, а секс є лише засобом цієї тривоги позбутися. 

Утім, трапляються і випадки, коли частий секс є необхідністю, тоді можна запропонувати партнерові альтернативу. 

Доторки, але без інтиму

Як альтернатива сексу добре підійде міцний тілесний контакт — доторки, обійми, масаж. 

Іноді людина несвідомо намагається зняти тілесну напругу за допомогою сексу. 

Втім, тут варто пам’ятати, що доторки — це альтернатива, а не цілковита заміна інтимного життя. 

Золота середина

Після відвертої розмови з партнером можна домовитися про золоту середину — приблизно розрахувати, як часто матимете секс, щоб і вам було комфортно, і партнер не сумував. 

А ще — можна вести справжній секс-календар. 

Мануальні практики

Пам’ятаймо, що секс може бути різноманітним, і завжди є мануальні практики для стимуляції ерогенних зон партнера чи партнерки. Тож іще однією порадою буде — практикувати нове для вашої пари. 

Крім того, якщо ви не хочете інтимних стосунків просто зараз, це не означає, що після прелюдії у вас це бажання не виникне. Хай кожен із партнерів докладає трошки більше зусиль для спільного задоволення. 

Стереотипи про секс

У нашому суспільстві досі повно упереджень щодо сексу, які шкодять стосункам. 

Один із найпоширеніших — чоловіки постійно хочуть сексу. Але цей стереотип часто впливає на самооцінку тих чоловіків, у яких сексуальний потяг не дуже активний.

Варто пам’ятати: лібідо у кожного індивідуальне, а це означає, що не може бути усталеної норми сексуального потягу для чоловіків і для жінок. 

Ще один обурливий стереотип змушує сприймати жінку як інструмент задоволення сексуальних потреб. Але жінка має самостійно вирішувати, чи хоче близьких стосунків або цей вечір проведе в ліжку за улюбленою книжкою. 

Важливі правила інтимного життя

Тож, каже Наталія Сіліна, є важливі правила, які допоможуть зберегти здорові сексуальні стосунки в парі: 

  1. Інтимні стосунки відбуваються тільки за обопільною згодою. Все інше — це насилля; 
  2. Секс має бути безпечним, хай би якими іграшками ви не хотіли скористатися вперше; 
  3. Сексуальні стосунки мають бути приємними для всіх, хто до них залучений.

Источник: vikna.tv/

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Темы: секс

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