«Секс — это скучно. Я о нем читала»: самые знаменитые девственницы

Эти известные женщины решили отказаться от секса по разным причинам: кто-то из них ждал единственного, а кто-то воздерживался от близости по религиозным и даже политическим убеждениям!

Сьюзан Бойл

Британская звезда стала известной в 2009 году: Сьюзан Бойл победила на шоу «Британия ищет таланты». Раньше исполнительница рассказывала, что за 53 года своей жизни она даже ни разу не целовалась, что уж говорить об интимной близости с мужчиной! Правда, в 53 года счастье нашло и Сьюзан: певица встретила мужчину, с которым начала строить романтические отношения. О подробностях интимной жизни Сьюзан предпочитает умалчивать.

Елизавета Тюдор

Но Сьюзан Бойл не самая знаменитая девственница Британии. Звание настоящей "Королевы-девственницы" носит королева Англии XVI века. Решение не расставаться с невинностью английская королева приняла из любви к трону и стране: Елизавета понимала, что наличие мужа, короля Англии, навсегда лишит ее безграничной власти. Конечно, отсутствие мужа не означает отсутствие любовников, но в пуританской Англии прошлого об этом боялись даже думать: все амурные похождения королевы были известны лишь придворным, а те, боясь за собственную жизнь, благоразумно не кричали о личной жизни Елизаветы.

Жанна д'Арк

Орлеанская Дева, национальная героиня Франции, после сожжения на костре в возрасте 19 лет осталась в памяти людей как самая знаменитая девственница в мире.

Валерия Новодворская

Одна из самых ярких оппозиционных политиков современности, Валерия Новодворская, по собственным словам, осталась девственницей до самой смерти - она скончалась в 2014 году в возрасте 65 лет. Правда, секс никогда не интересовал Валерию, она говорила: "Секс — это занятие не слишком увлекательное. Это скучно, я читала".

Лиза Кудроу

Актриса суперпопулярного сериала "Друзья" в реальной жизни очень отличается от своей героини Фиби: Кудроу сохраняла "чистоту и непорочность" до встречи со своим мужем. Надо заметить, что поженилась пара, когда Лизе было 32 года. Через три года у пары родился сын Джулиан, а беременность актрисы была обыграна в сериале «Друзья»: ее героиня Фиби выступила в роли суррогатной матери для своего брата Фрэнка, который не мог зачать малыша с женой.

Адриана Лима

Горячая модель и «ангел» Victoria's Secret серьезно относится к двум вещам: своей карьере в мире моды и христианству. Лима — ревностная католичка, и «чистота до брака» для нее — это не просто слова. Самому Ленни Кравицу не удалось соблазнить красотку! Музыкант был обручен с Лимой в 2002 году, но до свадьбы, а значит, и до секса, дело так и не дошло. С девственностью Адриана расставалась в День всех влюбленных в 2009 году, в день свадьбы с баскетболистом Марко Яричем. Адриане тогда было 27 лет!

Источник: www.cosmo.ru/

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