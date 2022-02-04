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Лицом Victoria’s Secret впервые стала темнокожая трансгендерная модель

Лицом Victoria’s Secret впервые стала темнокожая трансгендерная модель

Бренд продолжает кардинально менять многолетнюю политику, нацеленную на «идеальных» женщин.

25-летняя модель и блогер Эмира Диспейн снялась в новой фотосессии для рекламного кампейна женского бренда Victoria’s Secret. Об этом она в своем Instagram.

Эмира, звезда TikTok, первая темнокожая трансгендерная модель, ставшая лицом известного бренда.

Модель опубликовала снимок, на котором позирует в красном корсетном кружевном боди от Victoria’s Secret. Публикацию она подписала новостью о том, что стала первой темнокожей трансгендерной моделью, принявшей участие в рекламном кампейне VS.

Эмира Диспейн стала первой темнокожей трансгендерной женщиной-моделью Victoria’s Secret

«В детстве я всегда мечтала быть частью компании Victoria’s Secret – это большая честь для меня», – призналась 25-летняя манекенщица.

Отметим, бренд Victoria’s Secret провел серьезный ребрендинг. Теперь нижнее белье рекламируют не только модели с идеальными формами, но и лица разной расы, телосложения и сексуальной идентичности. Поэтому темнокожие и трансгендерные женщины уже сотрудничали с брендом, однако Эмира Диспейн стала именно первой темнокожей трансгендерной моделью.

Ранее темнокожие женщины уже рекламировали Victoria’s Secret, однако Эмира Диспейн стала первой трансгендерной темнокожей моделью бренда.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: женщины

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