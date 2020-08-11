Что такое сексуальная совместимость и 7 способов ее достичь

Когда нам говорят о сексуальной совместимости, то первым делом в голове возникает ассоциация с эротическим гороскопом. Однако истинное значение данного понятия имеет мало общего со знаками зодиака.

Многие женщины недооценивают совпадение вкусов в постели, считая, что для стабильных взаимоотношений достаточно «просто любить друг друга». Ментальная близость, безусловно, важна, но и без эротики далеко не уедешь.

Сегодня я приведу 7 действенных способов синхронизироваться с любым партнером.

Что такое сексуальная совместимость? Сексуальная совместимость – это физическое влечение, базирующееся на схожести эротических предпочтений, в большинстве случаев приводящее к сексуальной разрядке (иными словами – оргазму). Сексуальная совместимость отличается от банального полового возбуждения. Последнее возникает в результате выброса гормонов в ответ на созерцание сексуального объекта или вследствие стимуляции эрогенных зон. Это банальная химия.

В длительных отношениях раздражитель (читайте – ваш партнер) остается неизменным. По истечение определенного промежутка времени ваш организм привыкает к однотипному раздражителю. Тело не обращает внимания на гормональный коктейль, более того – эндокринная система затихает. Вы не так остро реагируете на ласки партнера. Романтика приправляет секс в первые годы совместной жизни. Когда пелена влюбленности спадает, неизменно обнаруживаются шероховатости в постели. Теперь паре не обойтись без построения мостиков между двумя противоположными точками зрения на интим.

Что вам нужно знать о сексуальной совместимости?

1. Сексуальная несовместимость существует. Мнимые эксперты вопят о надуманности проблемы. Однако они не совсем правы. Действительно, практически в любой ситуации можно найти точки соприкосновения. Однако умные читатели акцентируют внимание на оговорке «практически». Если девушка предпочитает ванильный секс, а мужчина является ярко выраженным доминантом, с тягой к насилию, то парочка не уживется. Исключения бывают лишь в «50 оттенках …». Еще один показательный пример – женщина нуждается в ежедневной стимуляции, а ее партнеру достаточно 1-2 раз в неделю. Подобная несовместимость станет похоронным звоном для брака.

2. Вы можете определить сексуальную совместимость до близости. Для этого вам достаточно откровенно поговорить с потенциальным любовником. Подойдите к беседе так же ответственно, как и к собеседованию при приеме на высокооплачиваемую должность. Составьте чеклист – перечень вопросов, выявляющих предпочтения кандидата. Внесите туда самые экстремальные эротические техники. Разделите анкету на 4 категории: «отлично», «приемлемо», «допустимо, но…», «никогда в жизни». Если сексуальные вкусы мужчины затрагивают исключительно запретные темы, то такой партнер вам не подходит.

3. Женщины страдают от сексуальной несовместимости больше мужчин У женщин и мужчин пик сексуальности приходится на разный возраст. Парни превращаются в кроликов в 20 лет, а девушки надевают ушки крольчихи ближе к 30-ти. Неудовлетворенность в постели у дам оборачивается букетом гинекологических заболеваний. Эрозионные явления, кисты, воспаления – лишь малый перечень последствий. Но телесных мук природе показалось мало. В дополнение к физическим изменениям происходит психологическое травмирование. Женщины не могут озвучить претензии второй половинке и носят проблемы внутри. Как результат – формируются комплексы и недовольство собой.

4. Развод – следствие сексуальной несовместимости Неудовлетворенность в постели неосознанно сублимируется на другие аспекты отношений. Женщины, которым не �ватает секса, становятся раздражительными, придирчивыми. Мужчины не стремятся возвращаться домой с работы, а в стенах родной обители уподобляются кастрированным котам – толстым, ленивым и обрюзгшим. Некачественный интим провоцирует измены. Развод – логический финал несовместимости.

5. Признаки сексуальной совместимости Краткий перечень признаков сексуальной совместимости выглядит следующим образом:

вы оба считаете, что секс – неотъемлемая часть отношений;

вам обоим нравятся одинаковые сексуальные действия;

вы сформировали определенный график половых контактов, и он вас устраивает;

вы стремитесь довести партнера до оргазма, а он хочет удовлетворить вас;

вам нравится процесс, но пик не является самоцелью;

вас возбуждает партнер, а вы возбуждаете его;

вы пробуете новое в постели;

вы не отлыниваете от близости;

вы говорите о сексе;

вы общаетесь после оргазма.

В принципе совместимость можно развить. И дальше я расскажу, как это сделать.

Как достичь совместимости в постели

1. Попробуйте то, что ему нравится Чтобы что-то получить, необходимо что-то отдать взамен. Сделайте первый шаг, проявите мудрость. Некорректно вопить о сексуальной несовместимости, если вы не заходили в совместных экспериментах дальше миссионерской позиции. К тому же, будущую благодарность вашего мужчины сложно описать словами. Он из кожи вон вылезет, дабы вы не разочаровались.

2. Подгоняйте методики под индивидуальные предпочтения Ошибка начинающих эротических исследователей заключается в слепом следовании прописанным методикам. Прочитав статью в интернете или просмотрев порно, они пытаются шаг за шагом повторить советы экспертов. И это не правильно. Не забывайте, ваше тело – уникально, а сексуальные техники хороши тем, что их можно подстроить под индивидуальные особенности любовников.

3. Избавьтесь от предубеждений В постели у любящих людей не должно быть запретов. Все что происходит в паре автоматически попадает под гриф «Секретно». Если вам трудно избавиться от всех предубеждений разом, действуйте шаг за шагом. Отлично зарекомендовал себя метод «Могло быть и хуже».

4. Пробуйте новое Не зацикливайтесь на любимых техниках. Фуа-гра каждый день тоже приедается. Осваивайте новые позы, различные виды секса, испытывайте секс-игрушки вместе с любимым человеком. Включите в процесс вашу вторую половинку. Составляйте план эротических лабораторных работ на неделю и следуйте ему.

5. Выведите секс из спальни Большую лепту в интимное представление вносят декорации. Коитус в спальне заведомо ассоциируется с рутиной. Курсируйте по квартире, испытывайте на прочность различные поверхности. Занимайтесь любовью где придется – дома и за его пределами. Запрыгивайте друг на дружку в разное время дня и ночи.

6. Проводите больше времени вместе Доказано, что наличие совместного хобби помогает устранить проблемы в постели. Вы проводите больше времени вместе, разговариваете, делитесь мыслями, становитесь ближе в эмоциональном плане. Разрушается барьер недоверия.

7. Мыслите позитивно У вас не получится сразу синхронизировать ваши интимные биоритмы. Не расстраивайтесь и не прекращайте пробовать. Откажитесь от негативного восприятия действительности. Не сдавайтесь и вы достигните сексуального взаимопонимания, но не пытайтесь отказаться от себя в угоду чужим желаниям.



Источник: miridei.com

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