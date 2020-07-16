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Самые знаменитые девственники-мужчины

Самые знаменитые девственники-мужчины

Если уж эти мужчины кому-то обещали хранить верность до конца своих дней, то сомневаться в них не приходится. Мы нашли 7 по-настоящему великих мужчин, которые считали, что амурные игры только помешают их деятельности во благо человечества. А мы негодуем: такой генофонд пропал!

Исаак Ньютон

Самые знаменитые девственники-мужчины

Заинтересовать Ньютона можно было разве что яблоками или новыми физическими явлениями. Как мы понимаем, в то время женщины могли предложить только яблочный пирог, который всегда падает начинкой вниз. Так и остался Исаак девственно-чистым и непорочным парнем, который проводил жаркие ночи наедине со своими расчетами.

Ганс Кристиан Андерсен

Самые знаменитые девственники-мужчины

Кажется, великий сказочник мог напеть любой девушке в уши такие сказки, что потом собирай наследников по миру. Но Ганс решил пойти трудным путем: свои сказки он адресовал детям. Причем детям чужим, потому что своих, как мы понимаем, у него не было.

Генри Мортон Стэнли

Самые знаменитые девственники-мужчины

А этот путешественник и журналист даже взял себе в жены прекрасную юную девушку. Правда, ей приходилось искать развлечения и любовь где-то в чужих объятиях, потому что серьезный и деловой супруг ни разу не появился в спальне своей жены. Стэнли считал, что секс - это удел животных.

Но Генри, друг наш, а мы кто?

Николай Васильевич Гоголь

Самые знаменитые девственники-мужчины

Николай Васильевич всю жизнь боялся женщин, как огня! И со временем страх этот никуда не исчез, напрочь лишив Гоголя желания провести аудиенцию с милой барышней. В своих письмах Гоголь утверждал, что любовь сжигает человека, а мужчину - уж тем более! Влюбленный мужчина напрочь теряет здравый рассудок, лишая несчастного возможности творить.

Анатолий Вассерман

Самые знаменитые девственники-мужчины

А вот Вассерман - человек слова! Обещал однажды хранить невинность всю жизнь, так и по сей день держит обещание. Такую вопиющую глупость Анатолий совершил в 17 лет, а сейчас ему уже 63 года! Сам он заявляет, что такой образ жизни - тяжелый, но уже ничего не исправишь.

Кевин Джонас

Самые знаменитые девственники-мужчины

Кевин Джонас - один из участников музыкального коллектива Jonas Brothers, образованного с его братьями Джо и Ником. Все трое носили кольца целомудрия, обозначающие, что парни не пойдут на сексуальный контакт с девушками до свадьбы. Двое из братьев быстро передумали, а вот Кевин остался верным своим обещаниям: он женился на давней возлюбленной Даниэль Делисе в 22 года.

Гэри Коулман

Самые знаменитые девственники-мужчины

Гэри Коулман был одним из самых знаменитых современных девственников среди голливудских актеров. И это при том факте, что Гэри был счастливо женат! Актер признавался, что они с женой ведут прекрасную жизнь, но до секса дело так и не дошло.

Фото: ТАСС, Getty images, Starface, Rexfeatures/Fotodom

Источник: www.cosmo.ru/

Новости портала «Весь Харьков»

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