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В Дании сняли детский сериал о мужчине с самым длинным пенисом

В Дании сняли детский сериал о мужчине с самым длинным пенисом

В Дании сняли мультсериал о мужчине с самым длинным в мире пенисом

Целевая аудитория мультфильма − дети 4-8 лет. Проект уже вызвал жаркие споры, однако его продолжат транслировать, несмотря на критику.

В Дании на национальном телеканале DR Ramasjang стартовал показ мультсериала для детей Джон Диллерманд, который повествует о мужчине с самым длинным в мире волшебным пенисом.

По сюжету главный герой успешно использует половой орган в самых разных ситуациях: в качестве поводка для собаки, чтобы достать упавшие в воду вещи, для помощи соседу и даже чтобы отогнать льва.

При этом иногда поведение пениса выходит из-под контроля и заствляет его хозяина испытывать стыд, как, например, в ситуации с украденным у ребенка мороженым.

ПриключенияДжона Диллерманда (диллерманд – жаргонное название полового органа) растянулись на 20серий. Отмечается, что целевая аудитория мультфильма − дети 4-8 лет.

На странице DR Ramasjang в Facebookновый мультсериал вызвал жаркие споры. Нектороые комментаторы требуют удалить эпизоды, так как они пропагандируют педофилию. Другие защищают проект, благодаря канал за юмор.

В Danish National TV подчеркинули что проект не о сексуальности и не имеет никакого отношения к движению #MeToo.

Глава DR Ramasjang Мортен Сков Хансен заявил, что критика мультсериала была ожидаемой, однако авторы проекта получили и много хороших отзывов от родителей.

Также он отметил, что, несмотря на все споры, мультфильм, разработанный совместно с Шведской ассоциацией сексуального просвещения, будет выходить и дальше.

 

Источник:  Новости Ю

 

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Темы: арт, секс

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