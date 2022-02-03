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Харків’янин створив казкові скульптури зі снігу серед вулиці

Харків’янин створив казкові скульптури зі снігу серед вулиці

У Харкові чоловік створив на вулиці неймовірні снігові скульптури по мотивам відомої казки. Над фігурами талановитий майстер працював декілька годин.

Фото опублікували у Telegram-каналі Харьков Life.

Снігові скульптури у Харкові

Харків’янин майстерно працював над своїм витвором декілька годин. Врешті чоловік створив на вулиці біля станції метро "Палац спорту" неймовірну снігову композицію по мотивам твору "Казка про царя Салтана". Харків’янин зобразив епізод із "Три чуда", а саме про славнозвісну білочку, яка пісні співала і горішки гризла, але не прості, а золоті та зі смарагдами замість ядер... 

 

Місцеві жителі гідно оцінили витвір. У мережі харків’яни хвалять чоловіка, що створив таке чудо. Пишуть, що він дуже талановитий і має золоті руки. Дехто не проти бачити більше такої краси у місті. Також користувачі згадали, що цей самий чоловік минулого та позаминулого року теж створював снігові скульптури із казок на тому ж місці.

Скульптури зі снігу

Скульптури зі снігу

Скульптури зі снігу

Источник: novyny.live/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: арт, люди

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