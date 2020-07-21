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«Хитрости в сексе»: Дмитрий Нагиев с обнаженным торсом потряс девушек

«Хитрости в сексе»: Дмитрий Нагиев с обнаженным торсом потряс девушек

53-летний актер подразнил фанаток. Дмитрий Нагиев снялся в коротких джинсовых шортах.

Сегодня ведущий шоу «Голос» решил порадовать поклонниц. Секс-символ российского телевидения снялся полуобнаженным. Из одежды на актере были лишь джинсовые шортики. Брутальный образ завершили рыжие ботинки с небрежно развязанными шнурками.

Дмитрий поднял руки и голову, как бы обращаясь ко Всевышнему. При это он втянул живот. Известный своей самоиронией мужчина пояснил снимок: «Минутка прекрасного для тех, кто не успел помереть молодым. Хорош, куманёк. Если лайкать не будете - хотя бы курсором поводите (фото из альманаха Д. Нагиева «Маленькие хитрости в сексе, если ты полноват»)».

Дмитрий Нагиев вызвал бурные эмоции поклонниц

Дмитрий Нагиев вызвал бурные эмоции поклонниц,

instagram.com/nagiev.universal

Фанатки звезды сериала «Физрук» пришли в восторг от его подтянутого тела. Многие девушки считают, что актер находится в прекрасной физической форме и многие молодые парни ему явно проигрывают.

«Дмитрий, вы опять и снова убиваете меня!!! Самый лучший в мире мужчина!!! Любовь моя!!!», «Божественное тело! Вы, Дмитрий, - Аполлон!», «Нагиев, нельзя быть таким секси», «Димочка, любименький, чего-то вы совсем худенький стали», «И лайкну, и проведу и фотку даже поцелую!!! Вы мой супер-герой», «Ох, Дима, сердцеед», - написали пользователи.

Источник: www.cosmo.ru/

Новости портала «Весь Харьков»

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