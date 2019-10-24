7 ошибок, которые совершаются после окрашивания волос

После окрашивания волос сохранить их здоровый вид, красивый цвет и блеск помогает правильный уход. Специалисты рассказали о распространенных ошибках, совершаемых при этом.

Мытье головы на следующий день после окрашивания.Стилисты-парикмахеры рекомендуют мыть голову спустя 72 часа после окрашивания: это время необходимо, чтобы волосяные кутикулы закрылись и запечатали краску. В противном случае волосы быстро потеряют приобретенный оттенок.

Частое мытье головы. Окрашивание делает волосы более пористыми и склонными к повреждению. Частое мытье головы усиливает их уязвимость, поскольку водопроводная вода содержит компоненты, которые вступают в реакцию с веществами краски. По возможности следует избегать лишнего контакта с водой. Если есть альтернатива воспользоваться хорошим сухим шампунем, лучше предпочесть именно этот вариант.

Мытье головы горячей водой. Горячая вода специфическим образом влияет на чешуйки волос, приводя к преждевременному смыву краски и тусклости волос.

Пренебрежение кондиционером. Окрашивание делает волосы более сухими и ломкими, и уход за ними должен осуществляться тщательнее, чем прежде. Не использовать средства-кондиционеры является ошибкой, ведь они создают защитный барьер на волосах, защищая их от

вредного влияния внешних факторов и потери цвета.

Полотенце. Привычка тереть окрашенные волосы полотенцем делает их тусклыми, более сухими, увеличивает количество поврежденных участков на них. С волосами после краски нужно обращаться как можно бережнее.

Плойка и фен. Высокие температуры опасны для окрашенных волос — постоянная горячая сушка и использование плоек могут привести к тому, что волосы начнут ломаться и опадать. После окрашивания необходимо обязательно использовать специальные защитные средства.

Частое окрашивание. Не нужно торопиться закрашивать корни волос, если процедура окрашивания проводилась менее 6 недель назад. Привычка красить волосы, не выдерживая этого срока, сделает локоны ломкими, неэластичными, неприятными на ощупь.

Источник: Новости Ю

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