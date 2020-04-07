Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:57
Просмотров: 123

Чего нельзя делать при промывании носа

Чего нельзя делать при промывании носа

Промывание носа считается одной из важнейших мер профилактики коронавирусной инфекции.

И казалось бы, что может быть проще. Однако, есть некоторые ошибки, которые многие люди совершают.

Самая распространенная ошибка - промывание носа ,когда он заложен.

Это может спровоцировать или усугубить воспаление. Правильным будет сначала воспользоваться сосудосуживающими каплями, а когда они подействуют промыть носовые пазухи.

Также нельзя запрокидывать и поворачивать голову.

Эта манипуляция скорее всего приведет к затеканию раствора в слуховую трубу и, как результат, к отиту. Правильно немного наклонять голову вниз, а затем с помощью шприца ввести 10 мл раствора в нос.

Третья ошибка — резкое и усиленное отсмаркивание.

Такое действие повышает внутричерепное давление и может привести к кровотечению.

Источник: showdream.org/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: нос, ОРВИ

Читайте ещё:

Загрузка...
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 