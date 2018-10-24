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В интернет-магазинах появились шапочки для носа (ФОТО)

В интернет-магазинах появились шапочки для носа (ФОТО)

Британская компания The Nose Warmer Company — изобретатель такого зимнего аксессуара, как «шапочка» для носа. Шерстяные и меховые «шапочки» стоят от 7 фунтов (600 рублей), еще 3 фунта придется заплатить за доставку из Великобритании.

В интернет-магазинах появились шапочки для носа (ФОТО)

У бренда есть последователи — например, марка из США Aunt Marty’s. В американском интернет-магазине аксессуар обойдется чуть дороже — от 15 долларов (около 1000 рублей).

 

Источник: changeua.com

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