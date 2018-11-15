Наука
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:08
Просмотров: 153

Почему холодная погода из людей делает алкоголиков?

Склонность людей к употреблению алкоголя связана с климатическими условиями.

Почему холодная погода из людей делает алкоголиков?

К такому выводу пришла группа международных ученых из США, Испании и Мексики, пишет Hepatology.

Специалисты проанализировали данные об уровне потребления спиртного в 193 странах и соотнесли их с климатом в этих государствах. Выяснилось, что в самых холодных странах жители более склонны к выпивке, в то время как в солнечных и теплых регионах уровень потребления алкоголя ниже.

Кроме того, в холодных странах случаи алкоголизма и развитие на его фоне цирроза печени встречаются гораздо чаще.

По мнению ученых, что в холодном климате алкоголь может использоваться в качестве согревающего средства и метода борьбы с депрессией. Из-за плохой и пасмурной погоды риск возникновения психологических проблем, таких как депрессия и стресс, выше.

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: холод

Читайте ещё:

Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 