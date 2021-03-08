Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:30
Просмотров: 66

Число заражений COVID-19 в мире превысило 116,5 млн, число жертв — 2,58 млн — университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 116,5 млн, число жертв — 2,58 млн — университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на полдень воскресенья составило 116 млн 574 тыс. 933, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 589 тыс. 283, выздоровели более 91 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 28 млн 952 тыс. 953 инфицированных COVID-19, зафиксировано 524 тыс. 362 летальных исхода, излечились около 20 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 11 млн 210 тыс. 799, число скончавшихся — 157 тыс. 756, поправились около 11 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 10 млн 938 тыс. 836 заболевших, из них умерли 264 тыс. 325 человек, вылечились более 9,6 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на полдень воскресенья 333,7. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 616 человек, Индии — 114, Бразилии — 1 тыс. 238.

Источник: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: эпидемия

Читайте ещё:

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 7 березня 2021 року
Сегодня 06:43    103
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    154
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 6 березня 2021 року
07.03.2021 06:43    129
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
07.03.2021 06:00    246
Максим Степанов: «Третьої хвилі пандемії не уникнути, і ми готові до неї»
06.03.2021 09:31    265
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 5 березня 2021 року
06.03.2021 06:41    137
На лікуванні в опорних закладах області перебуває 1531 пацієнт - ХОДА
06.03.2021 06:31    146
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
06.03.2021 06:00    362
На Харьковщине в сутки прививают 50-70 медиков
05.03.2021 08:30    180
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 4 березня 2021 року
05.03.2021 06:35    148
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 