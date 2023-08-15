COVID: що відомо про варіант коронавірусу EG.5 "Ерида"

Варіант коронавірусу EG.5 змусив експертів знову заговорити про COVID-19. ВООЗ класифікувала цей підваріант омікрона як такий, що "заслуговує на інтерес". Чи загрожує світу повернення пандемії?

5 травня 2023 року Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила про припинення глобальної надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19. Але вже тоді генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус сказав, що це не означає, що вірус SARS-CoV-2 переможений. Навпаки - він надалі циркулює на планеті, залишається небезпечним, і в будь-який момент можуть розвинутися ще небезпечніші варіанти вірусу, ніж нам відомі.

І ось цей момент настав: зараз говорять про новий варіант коронавірусу - EG.5. Утім, чи є він небезпечнішим за попередні - поки що говорити зарано.

ВООЗ зарахувала цей варіант як такий, що "заслуговує на інтерес" (variant of interest), але поки не такий, що "викликає занепокоєння" (variant of concern). До останньої категорії потрапляють ті варіанти, які через свої властивості суттєво впливають на перебіг пандемії, приміром, тому що легше передаються, спричиняють зростання числа хворих або ж більш тяжкий перебіг хвороби чи вищу смертність.

Разом із EG.5 зараз існує загалом три варіанти вірусу, за якими особливо пильно стежить ВООЗ. Інші два - це широко поширений у Європі та Америці XBB.1.5, а також поширений передусім в Азії XBB.1.16 (Arcturus).

▶ ️Наскільки поширений варіант коронавірусу EG.5?

Канадський еволюційний біолог Т. Раян Грегорі з Гвельфського університету в Онтаріо особливо ретельно дослідив підваріант коронавірусу EG.5.1. Саме цей підтип називають також "Ерида". Це назва карликової планети, ім'я якої позичили в грецької богині розбрату. Утім, ця назва зовсім не означає особливу небезпеку, яку несе з собою вірус, а просто використовується науковцями для спрощеного позначення підваріанту. У своєму дописі в соцмережі X (Twitter) науковець жартома додає, що "позначення ≠ вже саме по собі, як очікується, викликало б велику хвилю".

Зарахування варіанту коронавірусу EG.5 до таких, що "заслуговують на інтерес", ВООЗ обґрунтовує зростанням випадків зараження, швидким поширенням та здатністю до так званого Immune Escape - втечі від атаки імунітету людини. Варіант EG.5 є похідним від XBB.1.9.2 із додатковою мутацією спайкового протеїну, яка, ймовірно, допомагає вірусу вистояти перед імунною відповіддю організму людини, пояснюють у дослідницькій групі Neherlab, що базується у Біоцентрі Базельського університету в Швейцарії. Ще в червні у звіті групи зазначалося, що EG.5 є найбільш швидко поширюваним і вже широко присутнім варіантом коронавірусу, а EG.5.1, відповідно, може бути його дещо "вдалішою" мутацією.

За даними Neherlab, варіант EG.5 вперше виявили у лютому 2023 року в Індонезії, у США його вперше зафіксували у березні 2023 року. На віртуальній пресконференції ВООЗ також говорили про цей варіант вірусу. "Звісно, всі виявлені варіанти, які є підваріантами омікрону, мають підвищений рівень поширення", - каже епідеміологиня Марія Ван Керкхове, яка представляє технічне керівництво напряму COVID-19 у ВООЗ. За її словами, це вказує на те, що вірус циркулює надалі та продовжує мутувати. На даний момет провели близько 7000 секвенціювань цього варіанту коронавірусу в 51 країні.

Більшість секвенціювань вірусу EG.5 провели в Китаї (30,6 відсотка, або 2247 секвенціювання). Щонайменше по 100 секвенціювань провели в США, Південній Кореї, Японії, Канаді, Австралії, Сінгапурі, Великобританії, Франції, Португалії та Іспанії.

Але "наслідки у вигляді госпіталізації та смертності не є настільки кричущими, адже люди переважно захищені за допомогою щеплень, а також інфікувань у минулому, завдяки чому вибудувався певний імунітет", каже Ван Керкхове.

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Попри це експертка побоюється, що, "можливо, з'являться нові варіанти, які будуть тяжчими, і це те, на що варто зважати".

За словами епідеміологині, вирішальне значення має те, чи країни відстежують розвиток ситуації та передусім чи передають ВООЗ дані щодо госпіталізації, кількості пацієнтів з COVID у відділеннях інтенсивної терапії та рівня смертності. "На даний момент ми не можемо надати точну статистику щодо випадків смертності у зв'язку з коронавірусною хворобою", - каже експертка ВООЗ Ван Керкхове. У липні лише чверть країн світу надала організації дані щодо смертності. Лише 11 відсотків надали цифри щодо кількості тяжких перебігів хвороби. Необхідним залишається також і секвенціювання, каже експертка: "Вірус не зник".

У США кількість нових пацієнтів у лікарнях у тижневому вимірі зростає, зараз цей показник дорівнює 9056. Але у порівнянні з піком хвилі заражень омікрон-варіантом коронавірусу в січні 2022 року це лише шість відсотків.

Поки що незрозуміло, чи пов'язане нове зростання захворюваності на COVID із варіантом EG.5. Американський медик Ерік Топол каже, що важливо стежити за розвитком, але не можна встановити однозначного причинно-наслідкового зв'язку між незначним підвищенням кількості слідів вірусу в стічних водах, зростанням числа інфекцій та госпіталізацій. Те ж само зазначає ВООЗ у своїй нещодавній оцінці ризиків через EG.5.

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Тим не менш, експерти налаштовані на те, що EG.5 може "спричинити зростання кількості заражень і домінувати в деяких країнах чи навіть у світі" завдяки кращому вмінню розмножуватися і властивостей уникати імунної відповіді організму. Так само як це часто було з варіантами омікрон-родини.

Але поки що загалом панує одностайність щодо того, що EG.5 становить великої загрози. Збільшення кількості заражень може бути пов'язано і з іншими факторами: ми переживаємо літню хвилю COVID. Багато людей через спеку проводять у приміщеннях, де працює кондиціонер. Вірус надалі мутує. Захист завдяки колишнім інфекціям та щепленням послаблюється. Ризик заразитися знову зростає.

Тим не менш, це хороше нагадування про те, що варто стежити за поширенням коронавірусу і передусім не втрачати його з-під контролю. Восени на ринку з'являться нові вакцини, які мають діяти, зокрема, і проти варіанту EG.5.

Джерело: dw.com

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