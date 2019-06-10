Эксперты озвучили опасные последствия чрезмерного использования смартфона

Эксперты озвучили опасные последствия чрезмерного использования человеком своего смартфона. Распространенность таких устройств регулярно растет, но вреда от них не меньше, чем пользы.

Частое использование смартфона грозит ухудшением концентрации. К примеру, регулярно заглядывающие в свой девайс личности на 37% меньше фокусируют внимание на том, что слышат. Также телефон может приводить к проблемам со сном, провоцируя бессонницу. Еще одним веским минусом выступает риск развития синдрома сухого глаза и проблем с суставами. По данным “МК”, ежегодно около 1,5 млн человек попадают в больницу из-за использования смартфонов за рулем авто.

Из-за поглощенности своим девайсом индивид отрывается от реального общения, а еще любые личные данные из смартфона могут попасть в руки киберпреступников. На фоне частого “склонения” над экраном, кроме того, может страдать позвоночник.

Источник: Новости Ю

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