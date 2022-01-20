Как быстро обновить приложение "Дия" на смартфоне

Приложение "Дия" – это удобный инструмент для каждого гражданина Украины. Здесь можно найти паспорт, сертификат вакцинации, водительское удостоверение и другие документы и услуги. Однако часто новые функции в приложении доступны только после его обновления. Рассказываем, как обновить "Дию" на Android и iOS.

Популярность приложения "Дия" от Минцифры растет ежедневно и это не удивительно, ведь приложение позволяет удобно пользоваться рядом государственных услуг и обеспечивает доступ к цифровым копиям документов, которые приравниваются к оригиналам.

Минцифры активно работает над развитием приложения и внедрением новых функций и часто, чтобы иметь возможность воспользоваться этими функциями, нужно обновить приложение, установленное на вашем смартфоне. Как вручную обновлять приложения на Android и iOS знают не все и сейчас мы расскажем, как это сделать быстро.

Как обновить приложение "Дия" на Android

Чтобы обновить любое приложение на смартфоне под управлением операционной системы Android вам потребуется магазин приложений Play Маркет.

Поэтому открываем магазин и делаем следующие действия:

В поле поиска приложений введите название нужного приложения, в нашем случае "Дия"; Далее выберите нужное приложение из предложенного списка найденных. Важно убедиться в подлинности приложения. В случае с "Дия" автором программы является Ministry of Digital Transformation of Ukraine (Министерство цифровой трансформации Украины). После этого вы попадаете на главную страницу приложения, где нужно нажать на кнопку "Обновить". Если вместо этого вы видите только кнопки "Открыть" и "Удалить" – это означает, что программа на смартфоне уже обновлена до актуальной версии в магазине.



Обновляем "Дию" на Android-смартфоне быстро и легко / Фото 24 канала

Как настроить автоматическое обновление приложений на Android

Приложения на Android обновляются автоматически, если ваш смартфон подключен к сети Wi-Fi. Однако, если вы используете только сотовую сеть для подключения к интернету, они могут не обновляться. Такая настройка установлена по умолчанию, чтобы экономить трафик и избежать лишних списаний денег, ведь приложения часто имеют немалый размер, особенно это касается игр.

Если же вы хотите, чтобы ваши приложения обновлялись автоматически при любом соединении с интернетом, вы можете изменить настройки очень легко.

Источник: tech.24tv.ua/

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