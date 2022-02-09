У "Дії" з’являться нові функції: які послуги стануть доступні українцям

У застосунку "Дія" 8 лютого з’явилися нові послуги. Їхня презентація відбулася під час Diia summit, участь в якому взяв президент України Володимир Зеленський.

Новини.LIVЕ розповідає про нові послуги в "Дії".

Опитування в "Дії"

Так, Зеленський на Diia Summit презентував опитування населення в "Дії" – проєкт електронної демократії. Таким чином, як наголошується, кожен українець зможе впливати на рішення уряду.

Безкоштовні смартфони пенсіонерам

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вакциновані українці віком від 60 років отримають безкоштовний якісний сучасний смартфон, а також пільговий тариф на додаток.

"Це – наша мрія, і це вже реальність. Це шлях до головної нашої мети – доступ до інтернету для всіх громадян України", – сказав глава держави.

Дія.City

"Дія.City" — це унікальний правовий та податковий простір. З 8 лютого до нього можуть приєднатися й іноземні компанії.

"Це цифрова столиця електронної держави. Це один із найкращих податкових та правових режимів на планеті", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що відбувається трансформація України в країну продуктових компаній та спартапів.

Шеринг техпаспорта

Відтепер можна легко пошерити техпаспорт у застосунку "Дія" з близькою людиною, яка користується вашим авто. Заява подається за допомогою декількох кліків та обробляється до 10 хвилин.

Онлайн-реєстрація місця проживання

Зміна місця реєстрації тепер доступна на порталі та в застосунку "Дія". Кожен українець без жодних папірців і черг просто може вказати адресу, де має намір проживати, у "Дії" та отримати підтвердження від власника житла.

Онлайн-заява на реєстрацію шлюбу

Парам, які хочуть побратися, тепер можна подати заяву онлайн. Завдяки цьому, пояснив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, вони зможуть мінімально спілкуватися з державними органами.

Довідка про несудимість

Функція доступна вже з 8 лютого. Згенерувати довідку про несудимість можна за допомогою кількох кліків. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, за рік в Україні видають близько 1 млн довідок про несудимість.

Пенсійне посвідчення в "Дії"

У застосунку "Дія" стане доступне електронне пенсійне посвідчення. Зокрема, буде формуватися електронне відображення посвідчення.

Виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО)

З 8 лютого можна продовжити та припинити грошову допомогу ВПО. Тепер не потрібно ходити до чиновників та носити стоси паперів, а всього за декілька хвилин отримати послугу на порталі "Дія".

Автоматична реєстрація будівництва

Раніше така послуга була доступна на порталі "Дія", проте треба було чекати на розгляд 10 робочих днів. Нині вона надається автоматично, а результат доступний одразу.

Дія.Безбар’єрність

Новий розділ під назвою "Безбар’єрність" з’явиться у березні на порталі "Дія". Його мета - спростити процес комунікації держави з літніми людьми, особами з інвалідністю та усіма тими, кому важко отримувати державні послуги.

Електронний перепис населення

У 2023 році в Україні заплановано проведення електронного перепису населення. Він відбудеться за підтримки американської технологічної компанії Apple.

Источник: novyny.live/

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