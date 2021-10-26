Будьте осторожны: в Украине появилась фейковая "Дия"
В Украине создали фейковый аналог приложения "Дия". Об этом сообщил в своем канале Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"Тут одни умельцы для Android сделали фейковую копию приложения с документами в дизайн стиле Дии, которая устанавливается по ссылке, не с Google Play (формат apk)", - рассказал он.
Выяснилось, что подделку начали устанавливать на свои смартфоны подростки, чтобы покупать сигареты и алкоголь. Кроме того, это приложение использовали для поддельных сертификатов и документов о вакцинации.
Также стало известно, что в фейковом приложении можно свободно сгенерировать поддельный COVID-сертификат, студенческий билет, водительское удостоверение. Но при сканировании штрих-кода сразу становится ясно, что документы поддельные.
Источник: mignews.com.ua/