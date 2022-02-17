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В Минцифре объяснили, что делать, если не генерируется COVID-сертификат

В Минцифре объяснили, что делать, если не генерируется COVID-сертификат

Всех, кто столкнулся со сложностями во время генерирования COVID-сертификатов после бустерной прививки или выздоровления, призывают сделать новый запрос на оформление документа.

«Окончили технические и организационные доработки услуги по получению сертификатов бустерной прививки и о выздоровлении. Если у вас были проблемы с генерированием – сделайте новый запрос на получение», – написал он.

 

В Минцифре объяснили, что делать, если не генерируется COVID-сертификат

 

Напомним, ранее глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, в каких областях наблюдается худшая ситуация по вакцинации против коронавируса. По его словам, сейчас это пять западных регионов – Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Волынская и Ровенская области. Там уровень вакцинации от COVID-19 составляет, по крайней мере, одну доза у 36-44% взрослого населения.

Главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что в Минздраве не рассматривается обязательность бустерной прививки против коронавируса. По его словам, вакцинация против коронавируса является добровольной, кроме ограниченного перечня профессий.
Источник:  Новости Ю

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Темы: Дія

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