Гид по типам старения

«А что, у старения есть типы?» — спросите вы. Да, таки есть. И более того, разбираться в них желательно каждой девушке. А зачем? Чтобы понять, как бороться с признаками старения и какие antiage-процедуры будут эффективны конкретно в вашем случае.

Старение — это естественный физиологический процесс. От него никак нельзя убежать, но замедлить его можно. И именно для того, чтобы получить максимальный эффект от средств и процедур, собственно, чтобы продлить молодость кожи, очень важно знать свой тип кожи и морфотип старения.

Определив морфотип старения, становится понятно, с чем «работать» сейчас, как будет меняться лицо со временем и профилактику чего нужно начинать проводить уже сегодня! Ведь каждый из морфотипов старения требует своего подхода.

Выделяют пять типов старения, или же морфотипов:

усталый,

мелкоморщинистый,

мускульный,

деформационный,

комбинированный.

Остаётся только разобраться, к какому типу вы относитесь, и внимательно ознакомиться с рекомендациями специалиста.

Усталый тип

Распостранён: у женщин с овальным/ромбовидным лицом, нормальным/худощавым телосложением.

Пример: Софи Марсо.

Обычно у девушек, относящихся к такому типу, в молодости наблюдается нормальный или комбинированный тип кожи, который в зрелом возрасте становится ближе к сухому. Лицо усталого морфотипа с утра выглядит свежим и отдохнувшим, а к вечеру — уставшим.

На нём будто появляются возрастные признаки: уголки губ опускаются, появляется носогубная складка, и конечно же, становятся видны синяки или мешки под глазами.

Проблемы с возрастом: нарушение лимфотока и кровоснабжения. Отсюда — ухудшение качества кожи (снижения тургора и эластичности), «грустное» выражение лица (опущение уголков рта и глаз), тусклость кожи. Часто у обладательниц усталого морфотипа наблюдается появление носослёзной борозды — глубоких складок в области нижнего века, которые подчёркивают синяки и мешки под глазами.

Какой уход подбирать:

любые тонизирующие продукты: сыворотки, маски и т. д.;

средства с антиоксидантами (витамины С, Е);

масла, ускоряющие процесс восстановления кожи;

курс мезотерапии и биоревитализации;

лимфодренажный массаж;

микротоковая терапия;

плазмолифтинг.

Если признаки «усталого» лица видны невооружённым глазом, ситуацию исправят моделирующие филлеры. Косметологические процедуры обычно направлены на восполнение утраченных объёмов и улучшение тонуса лицевых мышц (поможет качественный массаж лица и в тяжёлых случаях контурная пластика), стимуляцию синтеза коллагена и эластина (мезотерапия и биорепарация), улучшение микроциркуляции (микротоковая терапия), снятие мышечного напряжения (ботулинотерапия).

Мелкоморщинистый тип

Распостранён: у женщин с овальным лицом.

Пример: Одри Хепберн, Майя Плисецкая.

Главной проблемой, которая появляется даже у молодых девушек, являются мелкие морщинки (отсюда и название). Сначала они вовсе незаметны, но с возрастом углубляются, формируя так называемую сетку морщин. Появляются и кисетные морщины — вокруг губ, в уголках глаз, лицо становится похожим на запечённое яблоко (сухое и сморщенное).

Вторая проблема — нехватка влаги в коже, а также липидов, которые могли бы удержать эту влагу. За счёт худощавости и строения лица его овал остаётся прежним и никуда не «плывёт».

Проблемы с возрастом: низкий уровень выработки кожного сала, кисетные морщины, обезвоженность кожи с нарушением обменных процессов в ней. Снижение упругости кожи. Склонность к появлению пигментации.

Какой уход подбирать:

средства, которые не только увлажняют, но и удерживают влагу в коже (оптимально — с высоко- и низкомолекулярной гиалуроновой кислотой);

продукты, которые восполняют недостаток жирных кислот и восстанавливают липидный барьер кожи (например, церамиды, масла);

средства для антиоксидантной защиты (витамин C, Е, коэнзим Q10);

аппаратные процедуры должны быть направлены не только на разглаживание морщин, но и на активизацию обменных процессов, стимуляцию выработки коллагена и эластина, глубокое увлажнение кожи;

хороший antiage-эффект окажут поверхностные и срединные пилинги, биоревитализация, биорепарация, мезотерапия;

при возникновении необратимых процессов рекомендуются мезонити, контурная пластика и ботулинотерапия.

Мускульный тип

Распространён: у женщин жительниц Азии (представительниц монголоидной расы).

Пример: Синди Кроуфорд, Ким Бессинджер.

Представительницы этого типа дольше всех остаются молодыми, потому что мышцы лица достаточно долгое время находятся в тонусе. Поэтому контуры и овал лица остаются прежними до глубокой старости. Кожа обычно комбинированная или жирная.

Проблемы с возрастом: ослабевание мышечного каркаса, фактическое отсутствие подкожного жира, гравитационный птоз мышц лица (появление носогубных складок, морщин марионетки, «впалых» щёк, резкое очерчивание скул, формирование глубоких вертикальных складок), появление пигментации, дефицит объёма в средней трети лица.

Какой уход подбирать:

продукты с коллагеном и гиалуроновой кислотой;

средства для борьбы с пигментацией (ретинол, витамин С);

косметика с пептидами (они неплохо блокируют мышцы, где происходит залом тканей, можно использовать даже в молодом возрасте);

из косметологических и аппаратных процедур наиболее эффективными будут те, которые направлены на укрепление коллагеново-эластинового каркаса, стимуляцию и поддержание тонуса мышц, сохранение подкожно-жировой клетчатки;

для коррекции таких проблем проводят биоревитализацию гиалуроновой кислоты, часто используют ботулотоксин, который хорошо расслабляет мышцы, филлеры, а при выраженных изменениях прибегают к хирургической подтяжке лица (контурная пластика).

Деформационный тип

Распространён: у женщин с овальным/круглым лицом, женщин крупного телосложения.

Пример: Катрин Денёв.

Самый распространённый морфотип среди европеек и в целом женщин славянского типа внешности. У его представительниц обычно кожа комбинированного или жирного типа, плотная, иногда пористая, имеет достаточную, часто избыточную жировую прослойку, которая со временем «тянет» лицо вниз, образуя «брылы» и нависания, носогубные складки, «бульдожьи» щёки. Морщины долго не беспокоят. Пигментные пятна, как правило, не проявляются.

Проблемы с возрастом: потеря тонуса кожи, вследствие чего — ослабевание мышечного каркаса, и отсюда — птоз мягких тканей (их опущение вниз), изменение овала лица. Птоз образует мешки под глазами, нависающее верхнее веко, опущенные щёки.

Какой уход подбирать:

cредства, которые уменьшают выраженность морщин и ускоряют процесс клеточного обновления, синтеза коллагена (в этом деле хорош инкапсулированный ретинол);

обязательно подключайте массажи (возможно, вас заинтересует фейсбилдинг);

аппаратные процедуры: среди «лёгких» — тонизирующие и моделирующие процедуры.

Комбинированный тип

Распространён: у большинства женщин.

Пример: Моника Беллуччи.

Такой тип чаще всего встречается среди женщин и включает признаки всех предыдущих морфотипов. Наиболее распространённые комбинации: мелкоморщинистый + деформационный тип, усталый + деформационный.

У представительниц смешанного типа комбинированная кожа, мягкие ткани чаще всего провисают в средней и нижней части лица, а в области глаз и лба появляется много мелких морщин.

Проблемы с возрастом: старение начинается по сценарию «усталого лица», а после к нему подключаются другие признаки. Области, где кожа более сухая, покрываются мелкими морщинами, а те, где много подкожного жира (чаще всего щёки) — глубокими. Меняется и «плывёт» контур лица.

Какой уход подбирать:

средства, которые помогают увеличить выработку коллагена;

пилинги различной глубины, а также желательно регулярно проводить самомассаж;

аппаратные процедуры: инъекции коллагена и гиалуроновой кислоты (особенно эффективна та, которая медленно рассасывается);

эффективна мезотерапия, биоревитализация, лазерное омоложение.

Быстрый тест на определение типа старения

Выберите ответ, который наиболее характерен для вашей кожи.

У — усталый

ММ — мелкоморщинистый

Д — деформационный

М — мышечный

Тип кожи: нормальная (М), сухая (ММ), комбинированная (У), жирная (Д). Состояние: склонность к комедонам, прыщикам, высыпаниям (Д), веснушки (ММ), пигментация (М), чистая и гладкая (У). Тонус и упругость. Прикладываем палец к уголкам губ. Кожа на ощупь: тонкая (У), упругая, как воздушный шарик (М), тонкая и эластичная (ММ), напоминает ватные комочки (Д). Кожа вокруг глаз: плотная и выдаётся вперёд (Д), тонкая и видно капилляры (У), «гусиные лапки» (М), приподнимается, вокруг глаз круги (ММ). Реакция кожи на внешние воздействия: на холоде раздражена, краснеет, шелушится (ММ), на жаре слегка жирнеет Т-зона (У), сильное выделение жира (Д), ровная и гладкая кожа (М).

Подсчитали?

Если явно преобладающей буквы нет, ваш тип — комбинированный.

Источник: anywellmag.com

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