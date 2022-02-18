Почему японцы доживают до 100 лет: секреты, как замедлить старение

Люди, живущие на японском острове Окинава, часто доживают до 90-100 лет благодаря нескольким полезным привычкам. По слова старшего научного сотрудника Королевского медицинского колледжа Великобритании Колина Роуза, человек может влиять на то, насколько быстро он стареет.

Ученый провел большую часть своей 50-летней карьеры, изучая тонкости борьбы со старением. О том, что помогает долго жить окинавцам, он рассказал в материале для Daily Mail.

Уточним,в префектуре Окинава в пять раз больше долгожителей, чем в остальной Японии и в 100 раз больше чем на планете Земля. Возможными объяснениями называют окинавскую кухню, непринуждённый образ жизни, заботу внутри сообщества и активность.

Особое отношение к еде

Окинавцы привыкли к особой диете с низким содержанием жира и соли, состоящей из фруктов, овощей, тофу и морских водорослей. Однако более важную роль, по словам исследователя играет то, сколько они едят.

При приеме пищи японцы пользуются конфуцианским принципом Hara Hachi Bu – "прекратить есть, когда вы сыты на 80 процентов" – на их тарелках остается пятая часть еды.

В 2016 году в США провели исследование с использованием принципа Hara Hachi Bu. Участникам ограничили калории в рационе на 25%. Таким образом они питались на протяжении 2 лет. В конце исследования участники отметили, что избавились от лишнего веса, а также заметили более спокойный сон, меньшее напряжение и улучшение сексуальной жизни.

Главное о Hara Hachi Bu

Ешьте медленно и сосредоточьтесь на еде. Гормонам, выделяемым при пищеварении, требуется десять минут, чтобы отметить чувство сытости в вашем мозгу.

Не ешьте и не смотрите телевизор одновременно. Время от времени кладите нож и вилку на стол и сознательно ощущайте, насколько вы удовлетворены.

Отдавайте предпочтение белкам и продуктам с высоким содержанием клетчатки.

Оставьте как минимум 12-часовой перерыв между ужином и завтраком, чтобы помочь вашей системе использовать всю доступную глюкозу. Как только это будет сделано, тело переключится на использование жира для получения энергии.

Ешьте днем, так как ночью замедляется метаболизм.

Особое внимание окинавцы уделяют супу мисо. Это блюдо из бурых водорослей, которые являются основным продуктом многих азиатских диет. Оно богато клетчаткой и минералами, а также содержит фукоидан, который может уменьшить воспаление и улучшить иммунную систему.

По словам Роуза, этот полисахарид также, вероятно, помогает смягчить последствия вирусной инфекции, когда происходит повреждение легких, в том числе при коронавирусе.

Цель в жизни

Отмечается, что исследователь возраста Эрик Ким изучал 7000 людей старше 65 лет в течение более семи лет и обнаружил, что наличие цели в жизни является ключом к здоровому умственному старению.

Люди, у которых есть цели, тщательнее заботятся о своем здоровье – вовремя посещают врачей, придерживаются диет и ведут более активный образ жизни. Они хотят оставаться "в строю" достаточно долго, чтобы осуществить задуманное.

Важно также мыслить в позитивном русле. На Окинаве позитивное мышление известно как "икигай", что переводится как "мотивирующая сила".

Тест на равновесие "Фламинго"

Также Роуз рассказал о простом тест, который может помочь узнать, станете ли вы долгожителем.

Так, команда Киотского университета провела исследование: попросила почти 1300 мужчин и женщин в возрасте около 67 лет встать на одну ногу с открытыми глазами и держать равновесие в течение 20 секунд.

У более чем 30%, у которых были проблемы с балансировкой, обнаружили либо проблемы с сосудами мозга, либо крошечные кровоизлияния, либо и то, и другое, что подвергало их более высокому риску инсульта и деменции.

Как проверить себя

Чтобы выполнить тест, засеките, как долго вы можете стоять на одной ноге, положив руки на бедра. Прекратите считать, когда ваша поднятая ступня коснется пола или другой ноги, или когда вам придется оторвать руки от бедер, чтобы удержать равновесие.

Источник: news.obozrevatel.com/

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