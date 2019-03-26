Как женщинам замедлить процесс старения: неожиданные выводы ученых

Каждая женщина мечтает подольше оставаться красивой, молодой и с подтянутой кожей. Однако, старение – естественный процесс, который нельзя остановить, лишь замедлить. Так, залогом женской долгой молодости могут быть дети.

Исследователи из канадского Университета Саймона Фрейзера утверждают, что чем больше детей родила женщина, тем медленнее в ее организме протекают процессы старения, пишет Daily Mail.

Ученые провели исследование среди 75 женщин. Они установили, что у представительниц прекрасного пола, которые имеют больше детей, теломеры – участки на конечностях хромосомы ДНК – длиннее. Именно они отвечают за износ клеток в организме.

Такая причина может быть вызвана повышенным уровнем эстрогена. Он выделяется во время беременности и служит антиоксидантом, который защищает клетки от старения.

Источник: 24tv.ua

Новости портала «Весь Харьков»