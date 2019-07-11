Вечно молодой: почему люди боятся стареть?

Что на самом деле стоит за страхом старения и почему бояться возраста бессмысленно? На эти вопросы есть вполне вразумительные (и оптимистичные) ответы.

«Я отказываюсь становиться старой ведьмой. Я прозвала себя самым старым подростком в мире и ни за что не хотела бы это изменить», — говорит Айрис Апфель. Она только что издала ироничную, весёлую автобиографию Iris Apfel: Accidental Icon. Айрис обожает яркие наряды, эксцентричные украшения и красную помаду. Она занимается дизайном и считается фешн-иконой. Ей 97 (девяносто семь, никаких опечаток). Судя по названию мемуаров, она тоже боится стареть. Но справляется с этим так удачно, что хочется ей подражать.

В экзистенциальной психологии страхи людей принято делить на четыре группы: страх перед временем, страх перед пространством, страх перед непознаваемостью жизни и страх перед собой. Экзистенциальные страхи абстрактны и глубинны, так что одолеть их полностью не под силу никому. Страх старения — совсем уж мрачен: он объединяет практически три группы из четырёх. Но тут полезно знать: его испытывают все без исключения.

В течение жизни люди мечтают «скорее вырасти», «вернуться в детство», «повернуть время вспять». И совершенно никому не хочется срочно постареть. Исключения встречаются, разве что, в кино: «Загадочная история Бенджамина Баттона», где герой родился стариком, а умер младенцем, и «Век Адалин», где героиня радуется, обнаружив у себя седину, потому что в результате аварии она перестала стареть на долгих 60 лет. Казалось бы, джек-пот. Но нет: когда твои близкие, друзья, любимые люди становятся старше, а ты консервируешься в каком-то одном возрасте, это никакая не удача, а настоящая катастрофа. Впрочем, без спойлеров.

Кадр из фильма "Загадочная история Бенджамина Баттона"

Кстати, о кино (которое, как известно, не только отражает, но и формирует общественное мнение). В 2015 группа учёных Южно-Калифорнийского университета (LA) выяснила, что из ста фильмов, вышедших в прокат, только в 57 показывали людей старше 60. Причём в доброй половине лент эти люди становились объектами эйджистских шуток, выглядели беспомощными или играли роль некоего общественного баланса. Стереотип о том, что старость — это катастрофа, крах и полнейшее фиаско, жив, здравствует и тиражируется.

Психолог и социолог Эштон Эплуайт в своей пламенной речи на TED развеивает самые популярные мифы о старении — те самые, которые пугают людей больше всего. Тем, кто боится закончить дни в доме престарелых, она приводит статистику: лишь 4% американцев попадают туда. Тем, кто опасается утратить рассудок, она сообщает: 90% людей рассуждают вполне ясно до конца дней. Тем, кто готовится остаток жизни пребывать в депрессии из-за настигшей старости, Эштон приводит так называемую кривую счастья, полученную в результате десятков научных исследований по всему миру, согласно которой люди чувствуют себя счастливее всего в детстве и в старости.

Эштон Эплуайт в своей пламенной речи на TED. Фото ted.com

Конечно, есть резонные основания бояться старости. Например, падение уровня доходов — оно неизбежно для большинства людей пенсионного возраста. Этот страх лечится исключительно финансовыми инструментами: негосударственные пенсионные фонды, накопления, инвестиции. Тем, кто всерьёз переживает о хронических болезнях, полезно регулярно проходить медосмотры, которые помогут выявить проблемы на ранних стадиях и успешно их решить (впрочем, чекапы вообще никому не помешают). Тем, кто ждёт полнейшего краха в сексуальной жизни, полезно знать, что пожилые люди не прекращают заниматься любовью и, тем более, испытывать оргазм. Например, по данным Манчестерского университета, примерно 50% мужчин и около 30% женщин старше 70 в Великобритании сексуально активны. Вероятно, в Украине цифры ниже — но во многом благодаря стереотипам, заблуждениям и эйджизму. Это именно эйджизм, а не возраст мешает людям старшего возраста устраиваться на работу, получать уважительное отношение, отличное обслуживание.

Эйджизм повинен в том, что возраст воспринимают как нечто постыдное, что нужно скрывать.

Но если с возрастной группой 60+ всё более или менее ясно, то чего боятся девушки 19, 29, 39 и так далее лет, скрывающие свой возраст в соцсетях? На самом деле, многого: не успеть попасть в список Forbes, не выйти замуж, не достичь карьерных высот, не вылечить акне, не покорить мир, не получить международный грант, «Оскар», Пулитцеровскую премию (нужное подчеркнуть). И вдобавок — потерять свежесть и красоту. Допустим, с «Оскаром» шансы преуспеть 50/50 (человек или получит его, или нет). Но вот со внешностью все куда более однозначно: с возрастом она точно изменится. Смягчающее обстоятельство: это не случается в один момент. В том, что взросление постепенно, есть неоценимый плюс: человек шаг за шагом открывает для себя прелести и особенности каждого возраста, вместо того, чтобы жить в тревожном ожидании внезапной старости.

Кадр из фильма "Сумасшедшее сердце", за который Джефф Бриджес получил в 2010-м году "Оскар" в возрасте 60 лет

Разумеется, женщинам стареть сложнее: к ним общество предъявляет особые требования. Если взглянуть на знаменитостей, то на их примере это выглядит особенно ярко. Мужчины — Брюс Уиллис, Джек Николсон, Роберт де Ниро — выглядят на свой возраст. Женщины, начиная Джессикой Лэнг и заканчивая Джейн Фондой и Кристи Бринкли — все как одна супергероини, подтянутые, стройные, абсолютно роскошные. Но стоит кому-то в погоне за юностью увлечься (как это случилось с Рене Зеллвегер или Донателлой Версаче), как в обществе рождается буря. В мире, который одержим культом молодости, не очень приветствуется стремление эту самую молодость сохранить любой ценой.

Кристи Бринкли

В данном контексте полезно напоминать себе: а) старение случается с каждым и б) остановить его невозможно. Лучшее, что можно делать (в любом, кстати, возрасте) — вести здоровый образ жизни, ухаживать за лицом и телом, инвестировать в собственное развитие. Ведь на самом деле страшнее стареть тому, кто все ставки сделал только на внешность.

К 2050 году, то есть через каких-то три десятка лет, каждый пятый житель Земли будет старше 60.

Два миллиарда потребителей со своими нуждами, запросами и мечтами. Разумеется, производители, корпорации, страны, организации вроде Global Age Watch и Всемирной Организации Здравоохранения, экономические объединения, включая ЕС, прекрасно отдают себе в этом отчёт. А значит, мир готовится поддержать борьбу с возрастными предрассудками. И это тоже хорошая новость. Третья волна феминизма вносит свой вклад в борьбу с эйджизмом.

Модная индустрия, которая наиболее чувствительна к процессам, происходящим в обществе, реагирует на происходящее по-своему. На показах всё чаще появляются модели не только разного телосложения, но и разного возраста. На шоу Proenza Schouler весна-лето 2019, которое состоялось на этой неделе в Нью-Йорке, по подиуму прошли Таша Тилберг (39 лет), Эмбер Валетта (44 года), Кайя Гербер (17 лет), Карен Элсон (39 лет), Джемма Уорд (30 лет), Саша Пивоварова (33 года).

Источник: anywellmag.com

Новости портала «Весь Харьков»