Кто такой истероид и как с ним общаться

Сангвиники, флегматики, холерики, меланхолики – мы знаем о них много полезной информации, которая помогает выстроить и сохранить здоровые отношения. В этой статье рассказываем про еще один психотип личности – истероидальный. Читайте дальше и вы узнаете, кто такой истероид, какие у него особенности поведения и чем он отличается от других психотипов.

Как узнать истероида в толпе

Для начала предлагаем вспомнить школьные годы или детские игры во дворе. Наверняка в вашем классе или среди соседских детей был главный заводила. Все самые веселые и забавные истории происходили именно с ним. Он юморил, шалил, привлекал всеобщее внимание и ничуть от не смущался. Это и есть настоящий истероид.

Невероятный факт – с годами истероиды не меняются. Взрослеют, но остаются такими же “звездами”, комиками, заводилами. Эти личности обожают выставлять себя напоказ. Они буквально физически нуждаются в зрителях. Всеобщее внимание “питает” их, заряжает, придает жизненные силы. Более того, истероиду даже не особо важно получать позитивные эмоции публики, главное – быть в центре внимания. Отсутствие энергии извне для истероида губительное – они не терпят равнодушия к своей персоне.

Все истероиды отличаются:

яркой внешностью;

эпатажным поведением;

харизмой;

стильной одеждой.

Кстати, вспомните чудаков из телешоу, певцов, актеров – большинство из них именно истероиды. Творческие профессии – настоящее спасения для истероидных личностей, ведь их фантазия, креативность безграничны. Масштабные рекламные кампании, интересные сценарии, нестандартные концепции мероприятий дело рук истероидов. Правда есть один нюанс – доводить дело до логического конца у них не получается. Именно поэтому такие люди редко достигают успеха. Рутинная работа, ежедневный труд не для них. В силу особенностей своего характера они не способны гореть ровным пламенем свечи и скорее всего напоминают спичку – загорелись и быстро потухли. Истероид скорее будет продавать на рынке, чем работать в офисе среди бумажек и отчетов.

В любовных отношениях все тоже самое – однообразие, серые будни не для них. Поэтому и мужчины, и женщины-истероиды склонны к изменам. Они обожают флиртовать, заигрывать, дразнить. Если партнер не включится в игру, скорее всего найдут другого.

Правила общения с истероидом

Истероидный тип личности – не диагноз, а особенность характера. Живете или часто общаетесь с истероидом? Вот вам несколько правил, следуя которым вы сохраните и отношения и собственные нервные клетки:

Обозначьте личные границы. Истероиды склонны перегибать палку и очень часто даже этого не понимают. Так появляется хамство, взаимные обиды. Избегайте провокаций. Тактики встречной агрессии или сохранения спокойствия действуют на истероидов одинаково сильно – провокации на конфликт прекращаются. Перестаньте надеяться на эмпатию. Даже если вам кажется, что истероид сочувствует вам, жалеет, это всего лишь иллюзия. Он не способен искренне сопереживать, всегда остается холодным внутри.

Лучший путь к здоровым отношениям – искренняя заинтересованность человеком, внимание к особенностям его характера. Акцентируйте на позитиве – хорошее есть в каждом из нас.

Источник: toneto.net/

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