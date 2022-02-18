Кто такой истероид и как с ним общаться
Сангвиники, флегматики, холерики, меланхолики – мы знаем о них много полезной информации, которая помогает выстроить и сохранить здоровые отношения. В этой статье рассказываем про еще один психотип личности – истероидальный. Читайте дальше и вы узнаете, кто такой истероид, какие у него особенности поведения и чем он отличается от других психотипов.
Как узнать истероида в толпе
Для начала предлагаем вспомнить школьные годы или детские игры во дворе. Наверняка в вашем классе или среди соседских детей был главный заводила. Все самые веселые и забавные истории происходили именно с ним. Он юморил, шалил, привлекал всеобщее внимание и ничуть от не смущался. Это и есть настоящий истероид.
Невероятный факт – с годами истероиды не меняются. Взрослеют, но остаются такими же “звездами”, комиками, заводилами. Эти личности обожают выставлять себя напоказ. Они буквально физически нуждаются в зрителях. Всеобщее внимание “питает” их, заряжает, придает жизненные силы. Более того, истероиду даже не особо важно получать позитивные эмоции публики, главное – быть в центре внимания. Отсутствие энергии извне для истероида губительное – они не терпят равнодушия к своей персоне.
Все истероиды отличаются:
- яркой внешностью;
- эпатажным поведением;
- харизмой;
- стильной одеждой.
Кстати, вспомните чудаков из телешоу, певцов, актеров – большинство из них именно истероиды. Творческие профессии – настоящее спасения для истероидных личностей, ведь их фантазия, креативность безграничны. Масштабные рекламные кампании, интересные сценарии, нестандартные концепции мероприятий дело рук истероидов. Правда есть один нюанс – доводить дело до логического конца у них не получается. Именно поэтому такие люди редко достигают успеха. Рутинная работа, ежедневный труд не для них. В силу особенностей своего характера они не способны гореть ровным пламенем свечи и скорее всего напоминают спичку – загорелись и быстро потухли. Истероид скорее будет продавать на рынке, чем работать в офисе среди бумажек и отчетов.
В любовных отношениях все тоже самое – однообразие, серые будни не для них. Поэтому и мужчины, и женщины-истероиды склонны к изменам. Они обожают флиртовать, заигрывать, дразнить. Если партнер не включится в игру, скорее всего найдут другого.
Правила общения с истероидом
Истероидный тип личности – не диагноз, а особенность характера. Живете или часто общаетесь с истероидом? Вот вам несколько правил, следуя которым вы сохраните и отношения и собственные нервные клетки:
- Обозначьте личные границы. Истероиды склонны перегибать палку и очень часто даже этого не понимают. Так появляется хамство, взаимные обиды.
- Избегайте провокаций. Тактики встречной агрессии или сохранения спокойствия действуют на истероидов одинаково сильно – провокации на конфликт прекращаются.
- Перестаньте надеяться на эмпатию. Даже если вам кажется, что истероид сочувствует вам, жалеет, это всего лишь иллюзия. Он не способен искренне сопереживать, всегда остается холодным внутри.
Лучший путь к здоровым отношениям – искренняя заинтересованность человеком, внимание к особенностям его характера. Акцентируйте на позитиве – хорошее есть в каждом из нас.
Источник: toneto.net/