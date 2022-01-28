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Ошибки как залог вашего успеха

Ошибки как залог вашего успеха

Перфекционизм приводит в итоге к выгоранию, истощению нервной системы и психосоматическим симптомам, изучать каждый из которых – отдельное увлекательное занятие медиков, психологов и самого перфекциониста. Которого на каждом отрезке жизненного пути сопровождает верная троица Личного Апокалипсиса: Внутренний Критик, Недостижимый Идеал и Тревога-о-Грядущей-Неудаче.

Характерно при этом упорство перфекциониста в отстаивании точки зрения о том, что выбранный им путь – единственный правильный. Потому что перфекционист уверен: только так можно достичь успеха. Не позволяя себе ошибаться. Без права "расслабить булки". Только вперед.

Хорошие новости: перфекционист ошибается.

Потому что ошибки – необходимая часть нашего обучения. Когда мы допускаем ошибку – уровень внимания автоматически возрастает. В результате при следующих попытках способность к обучению вырастает.

Исследование доказало, что оптимальный уровень сложности обучения для формирования нового навыка – такой, при котором вы ошибаетесь примерно в 15% случаев.

Этот результат близок и к знаменитому правилу Парето, согласно которому 20% усилий дают 80% результата, а оставшиеся 80% усилий – только 20% результата. Для того, чтобы двигаться вперед, на новый уровень, вам не нужно овладеть 100% компетентности. Для выпуска нового продукта на рынок не нужно полировать его до идеального состояния. Достаточно тех самых 80-85%. Достигли их – и можно идти дальше. Усовершенствуемся в процессе.

Перфекционист, зацикленный на идеале, обречен застревать. Он тратит свою энергию не только на самосовершенствование, но и на выражение недовольства собой.

Тот, кого перспектива допустить ошибку ввергает в ужас, часто не делает первый шаг вовсе. Либо, сделав его и ошибившись, застревает на месте, не в силах преодолеть страх следующей ошибки. Застревает – и мучается оттого, что застрял.

Еще один вариант: рваться вперед изо всех сил – чтобы достичь желанной цели и часто потом не иметь силы на то, чтобы радоваться этому достижению. Тем более, что неутомимый мозг уже нарисовал следующую цель, не достичь которой – позор и поражение. И так далее. Здесь уместно сравнение с пресловутой белкой в колесе.

Мировоззрение перфекциониста формируется в детстве. Вот почему так важно научить ребенка относиться к ошибкам как к естественной части процесса обучения и достижения любых целей. Пробуя, мы ошибаемся. Анализируем ошибки – и снова пробуем. И, постепенно совершенствуя свои навыки, постепенно приходим к тому качеству результата, который позволяет нам идти дальше.

Взрослый также может изменить свое мировоззрение. И стать эффективнее, позволяя себе расти, делая работу над ошибками. Неплохо бы при этом позволять себе еще отдыхать и восстанавливаться. Но об этом поговорим позже, чтобы перфекционист не истощил себя в слишком активном самосовершенствовании всего и сразу.

Пока что – похвалите своего Внутреннего Перфекциониста за то, как сильно он старается, помогая вам в жизни. Познакомьте его с новой схемой достижения успеха. Ведь это же практически идеально: знать, что, давая себе (и другим) право на ошибку, ты повышаешь свою эффективность и эффективность этих самых других. Правда?

Источник: news.obozrevatel.com/

Новости портала «Весь Харьков»

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