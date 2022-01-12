Как справиться с одиночеством. 8 советов от психотерапевтов, которые испытали его на себе

Хотя бы раз в жизни с чувством одиночества сталкивался каждый человек. У кого-то это была вспышка депрессивного настроения, а кто-то испытал глубокую эмоцию, от которой долгое время не мог избавиться. Справиться с таким малоприятным состоянием поможет 8 советов от квалифицированных психотерапевтов, которые на себе испытали неприятные последствия изоляции от людей.

Проверенные лайфхаки специалистов опубликовало американское интернет-издание Нuffpost. Эти методы помогли докторам не чувствовать себя одиноко.

1. Признайте, что вы чувствуете

Как и в случае с большинством чувств, вы не сможете справиться с одиночеством, если не признаете, что оно существует. Будет трудно, но придется обратиться к близким за помощью. Когда человек один, он более уязвим. Сказав о своей проблеме и внутренней пустоте, вы начнете от нее избавляться.

2. Ищите связь

Иногда мы сами внушаем себе, что одиноки. Чтобы развеять это чувство, достаточно взять телефон и отправить пару сообщений своим знакомым, друзьям или родственникам. Кроме того, не обязательно общаться с близкими людьми. В современном мире есть возможность легко и быстро заводить новые знакомства в сети. Общайтесь с интернет-пользователями, говорите о своих чувствах и вам станет легче.

3. Ведите дневник для самоанализа

Лицензированный социальный работник из Айова-Сити Анжела Амиас рассказала, что в моменты одиночества она любит погрузиться в себя, чтобы разобраться с собственными ощущениями. Для этого ведет дневник, куда выписывает все свои переживания.

4. Больше времени проводите на улице

"Когда я чувствую одиночество, я часто обращаюсь за поддержкой к миру природы. На мгновение это помогает мне вспомнить, что я являюсь частью всего этого", – отметила Амиас.

Исследования показывают, что выход на улицу и прогулка могут немного повысить настроение. Это может облегчить чувство грусти, связанное с одиночеством.

5. Подумайте о масштабах человечества

Психотерапевт из Нью-Джерси Кейт Экке рассказала: "Я думаю о количестве людей, которые находятся в непосредственной близости от меня (например, о городе, в котором я сейчас нахожусь), затем я выхожу немного дальше и думаю об округе, затем о штате, затем о стране, затем о континенте, а затем о целом мире. Я начинаю осознавать, что каждый из этих людей – живой, у него есть свои надежды, мечты и страхи. У каждого есть свой травмирующий опыт и смысл просыпаться по утрам. Это делает меня не такой одинокой".

6. Выясните, откуда появилось одиночество

Иногда наши чувства связаны не с тем, что происходит в настоящем, а глубоко уходят корнями в прошлое или же, наоборот, зарождаются из-за тревоги о будущем. Психотерапевты рекомендуют разобраться в их происхождении и путем внутреннего диалога осознать, что нужно зацикливаться лишь на реальности.

7. Изучите новый навык

Еще один способ справиться с чувством одиночества – занять свой ум новыми и интересными вещами. Так, вы будете полностью сосредоточены на изучении нового навыка, а времени на депрессивные мысли просто не останется.

8. Ничего не длится вечно

Попытайтесь понять тот факт, что чувство одиночества не будет преследовать вас вечно, ведь оно закончится, как и все в этом мире. Чем раньше вы распрощаетесь с этим состоянием, тем быстрее вновь испытаете искреннюю радость.

Источник: https://news.obozrevatel.com/

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