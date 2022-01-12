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Как справиться с одиночеством. 8 советов от психотерапевтов, которые испытали его на себе

Хотя бы раз в жизни с чувством одиночества сталкивался каждый человек. У кого-то это была вспышка депрессивного настроения, а кто-то испытал глубокую эмоцию, от которой долгое время не мог избавиться. Справиться с таким малоприятным состоянием поможет 8 советов от квалифицированных психотерапевтов, которые на себе испытали неприятные последствия изоляции от людей.

Проверенные лайфхаки специалистов опубликовало американское интернет-издание Нuffpost. Эти методы помогли докторам не чувствовать себя одиноко.

1. Признайте, что вы чувствуете

Как и в случае с большинством чувств, вы не сможете справиться с одиночеством, если не признаете, что оно существует. Будет трудно, но придется обратиться к близким за помощью. Когда человек один, он более уязвим. Сказав о своей проблеме и внутренней пустоте, вы начнете от нее избавляться.

Признайте, что вы чувствуете

2. Ищите связь

Иногда мы сами внушаем себе, что одиноки. Чтобы развеять это чувство, достаточно взять телефон и отправить пару сообщений своим знакомым, друзьям или родственникам. Кроме того, не обязательно общаться с близкими людьми. В современном мире есть возможность легко и быстро заводить новые знакомства в сети. Общайтесь с интернет-пользователями, говорите о своих чувствах и вам станет легче.

Ищите связь

3. Ведите дневник для самоанализа

Лицензированный социальный работник из Айова-Сити Анжела Амиас рассказала, что в моменты одиночества она любит погрузиться в себя, чтобы разобраться с собственными ощущениями. Для этого ведет дневник, куда выписывает все свои переживания.

Ведите дневник для самоанализа

4. Больше времени проводите на улице

"Когда я чувствую одиночество, я часто обращаюсь за поддержкой к миру природы. На мгновение это помогает мне вспомнить, что я являюсь частью всего этого", – отметила Амиас.

Исследования показывают, что выход на улицу и прогулка могут немного повысить настроение. Это может облегчить чувство грусти, связанное с одиночеством.Больше времени проводите на улице

5. Подумайте о масштабах человечества

Психотерапевт из Нью-Джерси Кейт Экке рассказала: "Я думаю о количестве людей, которые находятся в непосредственной близости от меня (например, о городе, в котором я сейчас нахожусь), затем я выхожу немного дальше и думаю об округе, затем о штате, затем о стране, затем о континенте, а затем о целом мире. Я начинаю осознавать, что каждый из этих людей – живой, у него есть свои надежды, мечты и страхи. У каждого есть свой травмирующий опыт и смысл просыпаться по утрам. Это делает меня не такой одинокой".

Подумайте о масштабах человечества

6. Выясните, откуда появилось одиночество

Иногда наши чувства связаны не с тем, что происходит в настоящем, а глубоко уходят корнями в прошлое или же, наоборот, зарождаются из-за тревоги о будущем. Психотерапевты рекомендуют разобраться в их происхождении и путем внутреннего диалога осознать, что нужно зацикливаться лишь на реальности.

Выясните, откуда появилось одиночество

7. Изучите новый навык

Еще один способ справиться с чувством одиночества – занять свой ум новыми и интересными вещами. Так, вы будете полностью сосредоточены на изучении нового навыка, а времени на депрессивные мысли просто не останется.

Изучите новый навык

8. Ничего не длится вечно

Попытайтесь понять тот факт, что чувство одиночества не будет преследовать вас вечно, ведь оно закончится, как и все в этом мире. Чем раньше вы распрощаетесь с этим состоянием, тем быстрее вновь испытаете искреннюю радость.

Источник: https://news.obozrevatel.com/

Новости портала «Весь Харьков»

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