Психотерапевты назвали пять шагов к преодолению агрессии

Стресс и раздражительность провоцируют некоторые привычки человека, которые, к тому же, ухудшают его физическое здоровье.

Эксперты назвали пять самых распространенных привычек, которые делают человека более раздраженным и агрессивным, и рассказали, как их преодолеть. Об этом пишет Скептик со ссылкой на HuffPost.

Психоаналитики рекомендуют не перекусывать на голодный желудок. Важно, чтобы питание было регулярным. Они советуют установить напоминания на телефоне о приеме пищи.

Также специалисты призывают не смотреть на ночь фильмы ужасов, а выбирать программы на нейтральные темы. Страшные картины утомляют сознание и раздражат мысли. В результате человек не высыпается и становится агрессивным.

Кроме этого, психотерапевты советуют гулять хотя бы по полчаса в день на свежем воздухе, чтобы насытить свой организм витамином D. Он повышает уровень стрессоустойчивости.

Вместе с этим, среди рекомендаций экспертов минимальное количество времени, проведенное со смартфонов. В частности, не стоит мгновенно проверять все уведомления. Лучше их и вовсе отключить, а просматривать в определенное время целиком.

И напоследок, специалисты в сфере психоанализа утверждают, что чашка кофе сразу после пробуждения стимулирует выработку гормона стресса. Поэтому они советуют пить его спустя несколько часов после подъема с кровати.

Источник: skeptik.com.ua/

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