Кардіогенний шок та клінічна смерть: у Харкові лікарі «швидкої» реанімували чоловіка

Гострий інфаркт міокарда, кардіогенний шок став причиною клінічної смерті 51- річного харківʼянина.

Про це повідомляє «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

На екстрений виклик до чоловіка, який надійшов до служби «103» 19 серпня о 2:03, прибула бригада ЕМД 809 у складі: фельдшера Борисенка Богдана, та водія Чикалова Володимира.

Провівши реанімаційні заходи та швидко доставивши хворого до лікувального закладу бригада ЕМД 809 подарувала чоловіку шанс на життя.

Агентство Телевидения Новости