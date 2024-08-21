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Кардіогенний шок та клінічна смерть: у Харкові лікарі «швидкої» реанімували чоловіка

Кардіогенний шок та клінічна смерть: у Харкові лікарі «швидкої» реанімували чоловіка

Гострий інфаркт міокарда, кардіогенний шок став причиною клінічної смерті 51- річного харківʼянина.

Про це повідомляє «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

На екстрений виклик до чоловіка, який надійшов до служби «103» 19 серпня о 2:03, прибула бригада ЕМД 809 у складі: фельдшера Борисенка Богдана, та водія Чикалова Володимира.

Провівши реанімаційні заходи та швидко доставивши хворого до лікувального закладу бригада ЕМД 809 подарувала чоловіку шанс на життя.

Агентство Телевидения Новости

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