Когда пьянеешь не от алкоголя: в Канаде выпустили пиво из конопли

В канадском городе Онтарио было создано первое в мире пиво из каннабиса.

Об этом пишет The Guardian.

Напиток является безалкогольным и безглютеновым, и имеет психотропный эффект. При этом изготовители заявляют, что напиток, как и марихуана, оказывает вред здоровью.

"Марихуана вредит вашему здоровью и наше пиво тоже. Это не то, что стоит пить пять раз в день или с утра, только проснувшись", - отметил один из создателей.

Главная особенность напитка заключается в том, что в отличие от существующих на сегодня видов пива из каннабиса, это является "полноценным". Напиток создавался из стеблей, а также листьев и корней растения.

Известно, что полная легализация марихуаны в Канаде вступит в силу с 17 октября. По закону, при себе можно будет иметь до 30 граммов конопли, и выращивать до четырех кустов для одного человека.

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