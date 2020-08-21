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Диетолог назвала безопасную дозу пива в день

Диетолог назвала безопасную дозу пива в день

Диетолог Елена Соломатина назвала безопасную дозу пива в день, которую допускается выпивать без ущерба для здоровья. При соблюдении рекомендаций воздействие данного напитка на организм можно уменьшить.

Известный врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что в день допускается небольшой объем пива в пределах 0,3 л, в таком случае никакого вреда здоровью любимый многими людьми напиток не нанесёт. Специалист рассказала, что пиво в обязательном порядке необходимо закусывать полноценными блюдами, вместе с тем они не должны быть жирными. Не следует пить его на голодный желудок, тем более в больших объёмах, так как превышение допустимых норм способно вызвать спазмы и приступы.

Соломатина отметила, что самым полезным пивом является живое нефильтрованное, данный продукт в соответствии с технологией приготавливают из натуральных продуктов. Вместе с тем необходимо контролировать частоту употребления алкогольных напитков, так как значительные дозы негативно воздействуют на здоровье.
Источник:  Новости Ю

 

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Темы: диета, пиво

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