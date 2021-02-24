Названа неожиданная причина, приводящая к набору веса

Приготовление пищи (как активное приготовление пищи самостоятельно, так и наблюдение за другими) может привести к увеличению количества еды, сообщает новое исследование в журнале Appetite. Исследователи считают, что это может привести к увеличению веса или, в зависимости от диеты человека, может стать полезным способом заставить людей питаться более здоровой пищей.

В ходе этого уникального исследования группа исследователей под руководством профессора Джейн Огден из Университета Суррея исследовала влияние активного приготовления пищи или наблюдения за тем, как другие готовят еду (например, в кулинарном шоу), по сравнению с отвлечением от этого внимания. Исследователи стремились понять, как это может повлиять на количество потребляемой пищи и на желание продолжать есть.

Для дальнейшего изучения этого вопроса восемьдесят участниц были набраны и распределены в одну из четырех групп: активное приготовление пищи (приготовление сырной упаковки в течение 10 минут), приготовление пищи на видео (просмотр видео, на котором исследователь готовит сырную пленку), отвлечение внимания (выполнение сырной упаковки). 10-минутное задание по окраске) и контрольной группе. Затем всем группам было предложено съесть обертку.

Исследователи измерили, сколько обертки съел каждый участник, и оценили их желание продолжать есть (вопросы включали «Я мог бы сейчас есть», «Я не хочу есть» и «Я думаю о еде»). Было обнаружено, что те, кто либо активно готовил обертку, либо смотрел, как это делает кто-то другой, потребляли больше и сообщали о большем желании есть, чем участники группы отвлечения.

Джейн Огден, профессор психологии здоровья в Университете Суррея, сказала:

«Мы обнаружили, что активное самостоятельное приготовление пищи или наблюдение за тем, как кто-то готовит еду, может привести к усилению чувства голода и к увеличению количества еды. Последствия этого зависят от видов пищи, которую готовят. Если пища не имеет питательной ценности, это может привести к увеличению веса и нездоровому перееданию. Однако, если люди готовят себе питательную пищу или наблюдают, как другие делают то же самое, тогда это на самом деле может оказать хорошее влияние, особенно если они готовят вместе с детьми, поскольку это может побудить их есть больше здоровой пищи, которую они, возможно, не хотели есть».

Источник: Новости Ю

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