Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:29
Просмотров: 148

Названа неожиданная причина, приводящая к набору веса

Названа неожиданная причина, приводящая к набору веса

Приготовление пищи (как активное приготовление пищи самостоятельно, так и наблюдение за другими) может привести к увеличению количества еды, сообщает новое исследование в журнале Appetite. Исследователи считают, что это может привести к увеличению веса или, в зависимости от диеты человека, может стать полезным способом заставить людей питаться более здоровой пищей.

В ходе этого уникального исследования группа исследователей под руководством профессора Джейн Огден из Университета Суррея исследовала влияние активного приготовления пищи или наблюдения за тем, как другие готовят еду (например, в кулинарном шоу), по сравнению с отвлечением от этого внимания. Исследователи стремились понять, как это может повлиять на количество потребляемой пищи и на желание продолжать есть.

Для дальнейшего изучения этого вопроса восемьдесят участниц были набраны и распределены в одну из четырех групп: активное приготовление пищи (приготовление сырной упаковки в течение 10 минут), приготовление пищи на видео (просмотр видео, на котором исследователь готовит сырную пленку), отвлечение внимания (выполнение сырной упаковки). 10-минутное задание по окраске) и контрольной группе. Затем всем группам было предложено съесть обертку.

Исследователи измерили, сколько обертки съел каждый участник, и оценили их желание продолжать есть (вопросы включали «Я мог бы сейчас есть», «Я не хочу есть» и «Я думаю о еде»). Было обнаружено, что те, кто либо активно готовил обертку, либо смотрел, как это делает кто-то другой, потребляли больше и сообщали о большем желании есть, чем участники группы отвлечения.

Джейн Огден, профессор психологии здоровья в Университете Суррея, сказала:

«Мы обнаружили, что активное самостоятельное приготовление пищи или наблюдение за тем, как кто-то готовит еду, может привести к усилению чувства голода и к увеличению количества еды. Последствия этого зависят от видов пищи, которую готовят. Если пища не имеет питательной ценности, это может привести к увеличению веса и нездоровому перееданию. Однако, если люди готовят себе питательную пищу или наблюдают, как другие делают то же самое, тогда это на самом деле может оказать хорошее влияние, особенно если они готовят вместе с детьми, поскольку это может побудить их есть больше здоровой пищи, которую они, возможно, не хотели есть».
Источник:  Новости Ю

 

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: диета

Читайте ещё:

Магниевая диета для тех, кто хочет жить долго
12.02.2021 15:19    421
“Ночной дожор”: почему трудно заснуть, когда сидишь на диете
08.02.2021 14:45    164
Определён вес, который уже нельзя скинуть при помощи диет
28.01.2021 10:55    560
5 легких лайфхаков для похудения зимой
26.11.2020 13:54    468
Самый быстрый способ уменьшить висцеральный жир на животе
26.11.2020 09:28    1121
Какие продукты помогут снизить аппетит
17.11.2020 15:50    441
Эксперт назвал важное правило употребления фруктов во время
12.11.2020 09:05    468
Диетолог назвала три правила для правильного и комфортного похудения
30.10.2020 08:35    472
Диетологи назвали диету, которая за неделю избавит вас от 10 килограммов лишнего веса
13.10.2020 18:42    712
Ученые — пивной живот, это признак ранней смерти
01.10.2020 09:06    522
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 