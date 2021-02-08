“Ночной дожор”: почему трудно заснуть, когда сидишь на диете
Ученые нашли еще одно логическое объяснение бессонницы.
Многим знаком так называемый вечерний приступ голода, когда хочется съесть все, что находится в холодильнике и чего-нибудь еще попросить у соседей.
Психологи считают, что таким образом психика человека переключает его внимание с решения дневных проблем на другую деятельность, давая возможность отдохнуть и расслабиться.
Как оказалось, этому может быть и другое объяснение. Уставший организм просто ускоренными темпами начинает готовиться к ночному отдыху. В это сложно поверить, но ночной сон вовсе не отключает мозговую деятельность. Более того, мыслительный орган в это время работает даже с большей интенсивностью, чем днем.
Ему нужно держать под контролем организм, который должен отдыхать, утешая и развлекая его сновидениями. А еще ночь — это время, когда мозг может спокойно обработать всю полученную за день информацию, чтобы утром, на свежую голову, человек смог легко принять необходимое решение. Не даром же говорится: “Утро вечера мудренее”.
Вся эта мыслительная работа требует энергии. И если ее не хватает, мозг требует подпитки, которую мы получаем вместе с пищей.
Особенно наглядно это в периоды жестких диет, когда днем ограничение в питании организм принимает достаточно легко, а вот вечером стремится добрать все, что ему недодали ранее.
Объяснимы становятся и ночные прогулки к холодильнику в полусонном состоянии. Мозг просто полуотключает сознание человека и ведет несопротивляющееся тело туда, где находится источник энергии, то есть к еде.
Источник: Новости Ю