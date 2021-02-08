“Ночной дожор”: почему трудно заснуть, когда сидишь на диете

Ученые нашли еще одно логическое объяснение бессонницы.

Многим знаком так называемый вечерний приступ голода, когда хочется съесть все, что находится в холодильнике и чего-нибудь еще попросить у соседей.

Психологи считают, что таким образом психика человека переключает его внимание с решения дневных проблем на другую деятельность, давая возможность отдохнуть и расслабиться.

Как оказалось, этому может быть и другое объяснение. Уставший организм просто ускоренными темпами начинает готовиться к ночному отдыху. В это сложно поверить, но ночной сон вовсе не отключает мозговую деятельность. Более того, мыслительный орган в это время работает даже с большей интенсивностью, чем днем.

Ему нужно держать под контролем организм, который должен отдыхать, утешая и развлекая его сновидениями. А еще ночь — это время, когда мозг может спокойно обработать всю полученную за день информацию, чтобы утром, на свежую голову, человек смог легко принять необходимое решение. Не даром же говорится: “Утро вечера мудренее”.

Вся эта мыслительная работа требует энергии. И если ее не хватает, мозг требует подпитки, которую мы получаем вместе с пищей.

Особенно наглядно это в периоды жестких диет, когда днем ограничение в питании организм принимает достаточно легко, а вот вечером стремится добрать все, что ему недодали ранее.

Объяснимы становятся и ночные прогулки к холодильнику в полусонном состоянии. Мозг просто полуотключает сознание человека и ведет несопротивляющееся тело туда, где находится источник энергии, то есть к еде.

Источник: Новости Ю

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