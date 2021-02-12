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Магниевая диета для тех, кто хочет жить долго

Магниевая диета для тех, кто хочет жить долго

Для мужчин возраст «около» 40 лет является критическим. Именно на указанный период приходится максимум смертей по причине седечно-сосудистых заболеваний. Представители сильного пола гибнут от инсультов и инфарктов. Можно ли это предотвратить? Оказывается, организму необходим магний.

Тема ранних, внезапных и трагичных смертей очень актуальна. Очень большое число представителей сильного пола прощаются с жизнью в возрасте около 40 лет. Они умирают преимущественно от инсультов и инфарктов (так гласит статистика). Ученые выяснили важный факт, что у всех мужчин, которые умирают от сердечно-сосудистых недугов в возрасте 30-40 лет, установлен дефицит микроэлемента магния (Mg) в организме. Возможно ли предотвратить преждевременную смерть?

Значение магния для организма

По статистике у очень большого процента населения причиной смерти является алкоголь и табакокурение. Причем, заболевания могут не проявляться как непосредственное следствие пагубных привычек. Например, курение в общем ослабляет иммунную защиту человека. А это может служить фактором возникновения и развития широкого спектра заболеваний.

Существует ценный рецепт, который поможет устранить дефицит магния в организме. А для людей в возрасте после 50 лет предложенный рецепт будет просто универсальным. Но сначала об общих диетических правилах.

Магниевая диета довольно проста

Во-первых, следует отказаться от употребления сахара и всего сладкого, мучных изделий.
Во-вторых, свести к минимуму употребление мяса, консервов. Мясо вводить в рацион исключительно в вареном виде
В-третьих, употреблять всевозможные крупы (натуральные)
В-четвертых, включать в меню как можно больше зелени и овощей.
В-пятых, ограничить молочные продукты (кроме кефира: за 1 час организм усваивает 90% кефира, и это очень хорошо)

Рецепт

2 ст. ложки отрубей
1 ст. ложка кедровых орехов (лучший источник витамина В6. А Без В6 не усваивается магний)
2 ст. ложки кунжута
Перемешать и пить с кефиром.

Это дневная норма (примерно по 2,5 ложки дважды в день если трижды, то меньше).
Если нет аллергической реакции, можно ввести в смесь немного меда (без кефира).
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: диета

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