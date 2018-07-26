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Кондиционер в доме: правила использования
В жаркую погоду, конечно же, хочется одного – прохлады. Но именно на самый теплый сезон приходится большое количество простудных заболеваний. И часто они связаны с… неправильным использованием кондиционеров.
О чем нужно помнить, чтобы не навредить себе при использовании кондиционера? Даем несколько простых рекомендаций:
- Если на улице +20, температура на “освежайке” не должна превышать 30 градусов. А еще лучше – отличаться от уличной буквально на несколько градусов. Дело в том, что самая большая опасность заключается именно в резких перепадах температуры: “из жары – в резкий холод” чревато последствиями. Кстати, то же самое касается и напитков – они должны быть прохладными, но не ледяными.
- Кондиционер не должен быть включен постоянно, тем более обеспечивать слишком холодную “погоду в доме”. Можно немного охладить воздух в доме – и выключить кондиционер. Постоянно работать прибор может, скажем, в больших офисных зданиях – но там четко следят за соблюдением температурного режима.
- Если включен кондиционер – не открывайте окно. Даже минимальный сквозняк создает риск для простудных заболеваний. Да и эффективность работы кондиционера в таком случается снижается.
- Тщательно продумайте, где будет находится кондиционер. Не стоит размещать его прямо над постелью, где вы спите, или над вашим рабочим местом.
- Старайтесь не стоять прямо напротив кондиционера, пытаясь “охладиться”. Резкие потоки холодного воздухамогут вызвать, снова-таки, простуду. Если хочется охладить помещение – используйте кондиционер, но разумно.
Источник: http://lemonade.style
Темы: дом, кондиционер
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