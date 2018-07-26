Кондиционер в доме: правила использования

В жаркую погоду, конечно же, хочется одного – прохлады. Но именно на самый теплый сезон приходится большое количество простудных заболеваний. И часто они связаны с… неправильным использованием кондиционеров.

О чем нужно помнить, чтобы не навредить себе при использовании кондиционера? Даем несколько простых рекомендаций:

Если на улице +20, температура на “освежайке” не должна превышать 30 градусов. А еще лучше – отличаться от уличной буквально на несколько градусов. Дело в том, что самая большая опасность заключается именно в резких перепадах температуры: “из жары – в резкий холод” чревато последствиями. Кстати, то же самое касается и напитков – они должны быть прохладными, но не ледяными. Кондиционер не должен быть включен постоянно, тем более обеспечивать слишком холодную “погоду в доме”. Можно немного охладить воздух в доме – и выключить кондиционер. Постоянно работать прибор может, скажем, в больших офисных зданиях – но там четко следят за соблюдением температурного режима. Если включен кондиционер – не открывайте окно. Даже минимальный сквозняк создает риск для простудных заболеваний. Да и эффективность работы кондиционера в таком случается снижается. Тщательно продумайте, где будет находится кондиционер. Не стоит размещать его прямо над постелью, где вы спите, или над вашим рабочим местом. Старайтесь не стоять прямо напротив кондиционера, пытаясь “охладиться”. Резкие потоки холодного воздухамогут вызвать, снова-таки, простуду. Если хочется охладить помещение – используйте кондиционер, но разумно.

Источник: http://lemonade.style

Новости портала «Весь Харьков»