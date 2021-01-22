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Медики подсказали, как укрепить нервную систему

Медики подсказали, как укрепить нервную систему

Первым делом нужно определить причину стресса или снижения устойчивости к стрессу.

Серость, туман, холод, сначала предновогодняя гонка, а потом локдаун со всеми его ограничениями могут привести к стрессу кого угодно, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТОнеТО.

Как преодолеть стресс и укрепить нервную систему, рассказала клинический диетолог, консультирующий доктор ТМ Orthomol Евгения Коржевская.

Как улучшить психическое состояние в зимнее время

Если человека угнетает только серость и холод, то в большинстве случаев отлично помогает правильно подобранная доза витамина Д. А вот если не помогает, то нужно разбираться с причиной стресса.

Витамины и микроэлементы, особенно такие как группа В, С, Д, магний – нейропротекторы, их недостаток вызовет угнетение, подавленность и сниженную стрессоустойчивость.

Проблема в том, что многие люди лечат проявления стресса, не борясь при этом с самой причиной этих проявлений. Часто люди даже не осознают, что находятся в серьезном стрессе, но если ничего не радует, нужно:

1. Признать, что вы испытываете стресс.

2. Попробовать определить причину стресса.

3. Если причины стресса известны, но их невозможно убрать – нужно заняться профилактикой физических проявлений стресса, стараться изменить восприятие.

4. Если уже есть какие-то проявления со стороны органов и систем – обязательно обратиться к профильным докторам.

Стресс из-за карантина и локдауна: как избавиться от нервозности

Локдаун уже случился и вы не можете изменить обстоятельства, поэтому измените свое отношение к нему. Информационные атаки, малоподвижный образ жизни, отсутствие привычных энергозатрат приводит к неврозам, избыточному весу и обострению хронических заболеваний.

Что делать?

  • Соблюдайте не только личную гигиену, но и информационную. Если новости вызывают раздражение и угнетение – откажитесь от них на время.
  • Придерживайтесь режима сна. Засыпать не позже 23.00, когда вырабатывается мелатонин (гормон, отвечающий за регенерацию клеток, стабилизацию настроения). Спать не менее 8 часов.
  • Питание. Максимум 3 приема пищи в день. Основные приемы должны быть в одно и то же время, тогда организм будет знать, что его кормят, и не будет дополнительного источника стресса. В каждом приеме должен быть белковый компонент и немного клетчатки. Простые углеводы – зло.
  • Алкоголь убьет ваши нервные клетки быстрее, чем стресс.
  • Физические нагрузки. Они должны быть умеренными – пилатес, танцы, упражнения с легкими гантелями, приседания, упражнения на пресс.
  • Отвлекайте свою голову: ванны с солью, дыхательные упражнения, книги, новые хобби или обучение чему-либо.
  • Пейте много жидкости. Это приблизительно 30-40 мл на кг массы тела.

Как расслабиться и успокоиться, если ничего не помогает

Все зависит от уровня и причин стресса. Но люди часто недооценивают помощь психотерапевтов. Даже в локдаун можно проводить консультации онлайн. Поэтому, если не помогает все вышеперечисленное – есть смысл обратиться к профессионалам.

Кроме того, многие часто отказываются пить препараты, которые влияют на эмоциональную сферу, так называемые успокоительные. Кто-то опасается привыкания, кого-то пугают пресловутые эффекты торможения, которые будут мешать водить, вести обычный образ жизни. Но сейчас существует такой спектр препаратов, в которых эти побочные эффекты отсутствуют или сведены к минимуму. Но главное здесь – подбирать такие препараты вам должен исключительно доктор, а не соседка.

Достаточно ли витаминов мы употребляем с продуктами

Многие продукты обладают полезными веществами, но людям в стрессе нельзя рассматривать еду как антидепрессант. Ведь еда – это тоже допинг, самый доступный и обманчиво безопасный, в отличие от алкоголя, наркотиков или прочих пристрастий.

Еда может как помочь в борьбе со стрессом, так и усугубить его. Во время нервных нагрузок расход витаминов и микроэлементов повышен. Особенно это касается витаминов группы В и магния, который считается основным антистрессовым микроэлементом.

Поэтому, как минимум, при хроническом стрессе нужен прием магния. Как и витамина Д. Новые международные рекомендации гласят, что прием витамина Д необходим людям со светлой кожей с октября по апрель, а смуглым – круглый год. Доза определяется врачом после анализа крови на содержание витамина Д.

Однако при хроническом стрессе потребности во всех витаминах и микроэлементах возрастают, а поступление или усвоение может быть нарушено. Поэтому нужно принимать дополнительно витаминно-минеральные комплексы, а при нарушенном кишечном микробиоценозе – еще и в комплексе с пробиотиком.

 

Источник: hronika.info/

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Темы: стресс

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