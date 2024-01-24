На Харківщині – черговий випадок сказу

У Харківській області зафіксовано випадок сказу в селі Лісне Малоданилівської громади.

Про це повідомляє ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

Як розповіли в Держпродспоживслужбі, на подвір’я жительки села Лісне 3 січня забіг безпритульний кіт. Господарі почали його годувати, відтоді вдень кіт гуляв навколишньою територією, а ночувати приходив до оселі.

«З 9 січня господарі помітили зміни в поведінці тварини: кіт перестав пити воду і їсти, був відсутній акт ковтання, з’явилася слинотеча. Агресивності не проявляв, був пригнічений. Подряпав двох дорослих та дитину», – йдеться в повідомленні.

17 січня тварина померла. При проведенні лабораторного дослідження виявлено антиген вірусу сказу.

Контактні з твариною люди звернулись за допомогою до травматолога-рабіолога в КНП «Дергачівська центральна лікарня» Дергачівської міської ради. Їм призначено курс антирабічної терапії.

На території села Лісне Малоданилівської селищної ради Харківського району введено карантин.

Агентство Телевидения Новости