Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:53
Просмотров: 53

Новое химическое оружие для борьбы с раком не причиняет вреда пациенту

Новое химическое оружие для борьбы с раком не причиняет вреда пациенту

Исследователи обнаружили новую комбинацию лекарств, которая эффективна в борьбе с раковыми клетками и при этом не повреждает здоровые.

Препараты, которые атакуют опухоли, должны быть агрессивными. Поэтому баланс между разрушением раковых клеток и ущербом, нанесенным здоровым клеткам, является постоянной проблемой медиков, пишет sciencedaily.com.. Высокие дозы противоракового лекарственного средства могут причинять два основных типа повреждений: прогрессирующую резистентность и нежелательное влияние на здоровые клетки пациента. Как же тогда мы можем бороться с раком, не нанося вреда пациенту?

Чтобы решить эту проблему, ученые из Женевского университета проанализировали 200 комбинаций различных противоопухолевых препаратов в попытке уменьшить дозы. «Основная цель – снизить дозы лекарств. Вот почему мы создаем новые формулы, состоящие из нескольких низкодозированных препаратов», – объясняет Патриша Новак-Сливинска, профессор Института фармацевтических наук Западной Швейцарии. Исследователи обнаружили многообещающее сочетание четырех компонентов (под названием C2), которое способно уничтожать опухолевые клетки, оставляя здоровые без повреждений. Было обнаружено, что С2 убивает в 20 раз больше раковых клеток, чем другие комбинации.

Исследователи подали патент на комбинацию С2, и в настоящее время она находится на стадии тестирования in vivo, которое позволит наблюдать влияние этой новой формулы на весь организм, а не только на изолированную клетку.

Источник: rz.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Евгения Власова призналась, что никогда не болела раком: неожиданные подробности
13.09.2019 09:12    387
Вячеслав Узелков шокировал фото с онкологического центра
06.09.2019 08:34    469
Ученые смогли подтолкнуть рак к самоубийству
30.08.2019 10:17    396
Раскрыта причина и способ борьбы с болезнью Стивена Хокинга
08.08.2019 11:07    311
ГМО-дети: озвучили печальные подробности о китайских близнецах
08.08.2019 09:19    267
Лекарства против рака последней стадии оказались эффективными: исследование
07.08.2019 09:29    340
В Японии скрестят эмбрион человека с крысой и свиньей
06.08.2019 08:29    239
Ученые выяснили, кому не стоит бояться рака
22.07.2019 09:26    999
Ученые создали лазер для уничтожения раковых клеток в крови
21.06.2019 11:23    375
Ведет ли к раку вода в пластиковых бутылках?
01.04.2019 13:10    688
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 