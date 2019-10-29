Новое химическое оружие для борьбы с раком не причиняет вреда пациенту

Исследователи обнаружили новую комбинацию лекарств, которая эффективна в борьбе с раковыми клетками и при этом не повреждает здоровые.

Препараты, которые атакуют опухоли, должны быть агрессивными. Поэтому баланс между разрушением раковых клеток и ущербом, нанесенным здоровым клеткам, является постоянной проблемой медиков, пишет sciencedaily.com.. Высокие дозы противоракового лекарственного средства могут причинять два основных типа повреждений: прогрессирующую резистентность и нежелательное влияние на здоровые клетки пациента. Как же тогда мы можем бороться с раком, не нанося вреда пациенту?

Чтобы решить эту проблему, ученые из Женевского университета проанализировали 200 комбинаций различных противоопухолевых препаратов в попытке уменьшить дозы. «Основная цель – снизить дозы лекарств. Вот почему мы создаем новые формулы, состоящие из нескольких низкодозированных препаратов», – объясняет Патриша Новак-Сливинска, профессор Института фармацевтических наук Западной Швейцарии. Исследователи обнаружили многообещающее сочетание четырех компонентов (под названием C2), которое способно уничтожать опухолевые клетки, оставляя здоровые без повреждений. Было обнаружено, что С2 убивает в 20 раз больше раковых клеток, чем другие комбинации.

Исследователи подали патент на комбинацию С2, и в настоящее время она находится на стадии тестирования in vivo, которое позволит наблюдать влияние этой новой формулы на весь организм, а не только на изолированную клетку.

Источник: rz.com.ua

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