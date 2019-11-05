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Йогурт может защитить от рака легких

Йогурт может защитить от рака легких

Диета с высоким содержанием клетчатки и йогурта оказалась связана с пониженным риском развития рака легких

Об этом сообщает nv.ua

К такому выводу пришли медики из Медицинского центра Университета Вандербильта в США.

Преимущества диеты с высоким содержанием клетчатки и йогурта уже были установлены для сердечно-сосудистых заболеваний и рака желудочно-кишечного тракта. Новые результаты, основанные на анализе данных исследований с участием 1,4 млн взрослых в Соединенных Штатах, Европе и Азии, позволяют предположить, что эта диета может также защищать от рака легких.

Итак, участники были разделены на пять групп в зависимости от количества потребляемой клетчатки и йогурта. У тех, кто потреблял больше йогурта и клетчатки, риск заболевания раком легких снижался на 33% по сравнению с группой, которая не употребляла йогурт и потребляла меньше всего клетчатки.

Также снижение вероятности заболевания фиксировалось у курильщиков, а также у тех, кто бросил вредную привычку. Подобная динамика зафиксирована у добровольцев различного пола и национальностей.

«Наше исследование предоставляет убедительные доказательства в поддержку Руководства по питанию США на 2015−2020 годы, в котором рекомендуется диета с высоким содержанием клетчатки и йогурта», — сказала старший автор работы Сяо-Оу Шу, доктор медицинских наук, профессор исследований в области рака.

Шу сказала, что польза для здоровья может быть связана с пребиотиком (неперевариваемая пища, которая способствует росту полезных микроорганизмов в кишечнике).

Источник: socportal.info

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