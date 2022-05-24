400 млн людей в усьому світі мають що їсти завдяки Україні (ИНФОГРАФИКА)

400 млн людей в усьому світі мають що їсти завдяки Україні. Блокуючи українські порти, відбираючи в українських фермерів зерно, прицільно знищуючи господарства, нафтобази росія хоче, щоб 400 мільйонів людей голодували, скидали свої уряди, емігрували до Європи, а та виділяла шалені кошти на стабілізацію ситуації. Тоді світу буде не до України.

Ну не суки?

400 млн - це як половина населення Європа. Або як ...

Источник: https://t.me/uawarinfographics/586

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