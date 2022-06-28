Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:36
Просмотров: 91

Купівельна спроможність українців щодо харчування знизилася на третину через війну – дослідження

Купівельна спроможність українців щодо харчування знизилася на третину через війну – дослідження

Попри те, що індекс доступності продовольства українців у травні покращився на 1.3% проти квітня, він на 37% нижче від рівня до повномасштабної війни.

Про це йдеться в Огляді продовольчої безпеки та політики від Центру досліджень продовольства та землекористування КШЕ спільно з Міністерством агрополітики.

Індекс доступності продовольства розраховується як відношення середньої заробітної плати до ціни кошика продуктів харчування. До повномасштабного вторгнення він становив 12,4 – тобто людина із середньою зарплатою могла придбати кількість продуктових кошиків еквівалентну запасу на 12,4 місяців. Поточна оцінка ІДП становить лише 7,8.

"Отже, продовжуємо спостерігати суттєво знижену купівельну спроможність відносно основних продуктів харчування українського споживача", – констатують аналітики.

Наразі ринок харчової продукції в Україні характеризують значно вищі ціни та зменшення асортименту продукції наразі характеризують ринок харчової продукції в Україні. Вартість кошику продуктів харчування у травні на 4,4% вища, ніж наприкінці лютого, а асортимент продукції у Донецькій області найнижчий у порівнянні до інших областей України.

Середня ціна кошика продуктів харчування в Україні за тиждень 9-13 травня знизилася на 1,3% порівняно з тижнем 18-22 квітня. Водночас його варітсть на 4,4% вища, ніж у тиждень 21-25 лютого, коли тільки розпочалося повномасштабне вторгнення РФ.

Найбільше падіння ціни кошика продуктів харчування припадає на тимчасово окуповану Херсонську область: менш ніж за місяць вартість знизилася на 10,7%. Однак саме ця область зазнала найбільшого зростання цін від початку повномасштабної війни: ціна кошика вища на 21,5% від кінця лютого.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинула 341 дитина
Сегодня 09:23    12
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.06
Сегодня 09:12    28
28 червня 1996 року Верховна Рада ухвалила Конституцію України
Сегодня 09:00    33
Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 28 червня 2022 року
Сегодня 08:57    59
Радбез ООН обговорить ракетний удар по Кременчуку
Сегодня 08:55    54
Окупанти вкрали тягу та вагони і «наштампували» новий бронепоїзд
Сегодня 08:47    59
В Мелитополе российские военные отбирают квартиры эвакуировавшихся горожан
Сегодня 08:38    64
Российские войска обстреляли из "Ураганов" людей, пришедших набирать техническую воду в Лисичанске
Сегодня 08:30    78
«Не заспокоїмося, поки Росія не закінчить безглузду війну». Лідери G7 засудили атаку на Кременчук
Сегодня 08:21    94
Рейтингове агентство Moody’s оголосило дефолт Росії
Сегодня 08:12    95
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 