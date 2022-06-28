Купівельна спроможність українців щодо харчування знизилася на третину через війну – дослідження

Попри те, що індекс доступності продовольства українців у травні покращився на 1.3% проти квітня, він на 37% нижче від рівня до повномасштабної війни.

Про це йдеться в Огляді продовольчої безпеки та політики від Центру досліджень продовольства та землекористування КШЕ спільно з Міністерством агрополітики.

Індекс доступності продовольства розраховується як відношення середньої заробітної плати до ціни кошика продуктів харчування. До повномасштабного вторгнення він становив 12,4 – тобто людина із середньою зарплатою могла придбати кількість продуктових кошиків еквівалентну запасу на 12,4 місяців. Поточна оцінка ІДП становить лише 7,8.

"Отже, продовжуємо спостерігати суттєво знижену купівельну спроможність відносно основних продуктів харчування українського споживача", – констатують аналітики.

Наразі ринок харчової продукції в Україні характеризують значно вищі ціни та зменшення асортименту продукції наразі характеризують ринок харчової продукції в Україні. Вартість кошику продуктів харчування у травні на 4,4% вища, ніж наприкінці лютого, а асортимент продукції у Донецькій області найнижчий у порівнянні до інших областей України.

Середня ціна кошика продуктів харчування в Україні за тиждень 9-13 травня знизилася на 1,3% порівняно з тижнем 18-22 квітня. Водночас його варітсть на 4,4% вища, ніж у тиждень 21-25 лютого, коли тільки розпочалося повномасштабне вторгнення РФ.

Найбільше падіння ціни кошика продуктів харчування припадає на тимчасово окуповану Херсонську область: менш ніж за місяць вартість знизилася на 10,7%. Однак саме ця область зазнала найбільшого зростання цін від початку повномасштабної війни: ціна кошика вища на 21,5% від кінця лютого.

Источник: epravda.com.ua

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